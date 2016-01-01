Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Рапперсвиль»; Дивеев, Гогуа и Марадишвили забили по голу

Товарняк свиней снова в закрытом режиме? Чтобы народ не смеялся спрятались. Гыгыгы
В товарищеском матче в Испании ЦСКА оказался сильнее швейцарского «Рапперсвиля».
Счет открыл Игорь Дивеев. Преимущество армейцев удвоил Константин Марадишвили. Третий гол в концовке встречи забил Седрик Гогуа.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) – Рапперсвиль (Швейцария) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Дивеев, 17; 2:0 – Марадишвили, 76; 3:0 – Гогуа, 88.
- 29 февраля ЦСКА сыграет первый матч весенней части РПЛ против «Урала».
- Москвичи в таблице идут четвертыми.