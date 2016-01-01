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    Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Рапперсвиль»; Дивеев, Гогуа и Марадишвили забили по голу

    В товарищеском матче в Испании ЦСКА оказался сильнее швейцарского «Рапперсвиля».

    Счет открыл Игорь Дивеев. Преимущество армейцев удвоил Константин Марадишвили. Третий гол в концовке встречи забил Седрик Гогуа.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Рапперсвиль (Швейцария) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дивеев, 17; 2:0 – Марадишвили, 76; 3:0 – Гогуа, 88.

    • 29 февраля ЦСКА сыграет первый матч весенней части РПЛ против «Урала».
    • Москвичи в таблице идут четвертыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +445

      Литейный4 35 минут назад

      Товарняк свиней снова в закрытом режиме? Чтобы народ не смеялся спрятались. Гыгыгы

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