«Севилья» продала Карришу клубу из Уханя

Полузащитник «Севильи» Даниэль Карришу стал игроком «Ухань Залл».
Сумма трансфера неизвестна. «Севилья» на своем сайте сообщила, что в ближайшие дни устроит официальную церемонию прощания 31-летнего португальца с клубом.
- Карришу провел в «Севилье» шесть с половиной сезонов, сыграл за клуб 167 матчей.
- «Ухань Залл» – футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, выступающий в китайской Суперлиге.
- В январе китайские власти из-за эпидемии коронавируса приняли решение закрыть на карантин Ухань, население которого составляет 11 млн человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный сайт «Севильи»