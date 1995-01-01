«Севилья» продала Карришу клубу из Уханя

Полузащитник «Севильи» Даниэль Карришу стал игроком «Ухань Залл».

Сумма трансфера неизвестна. «Севилья» на своем сайте сообщила, что в ближайшие дни устроит официальную церемонию прощания 31-летнего португальца с клубом.