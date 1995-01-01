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    «Севилья» продала Карришу клубу из Уханя

    Полузащитник «Севильи» Даниэль Карришу стал игроком «Ухань Залл».

    Сумма трансфера неизвестна. «Севилья» на своем сайте сообщила, что в ближайшие дни устроит официальную церемонию прощания 31-летнего португальца с клубом.

    • Карришу провел в «Севилье» шесть с половиной сезонов, сыграл за клуб 167 матчей.
    • «Ухань Залл» – футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, выступающий в китайской Суперлиге.
    • В январе китайские власти из-за эпидемии коронавируса приняли решение закрыть на карантин Ухань, население которого составляет 11 млн человек.

    Источник: Официальный сайт «Севильи»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4421

      alp 3 минуты назад

      это подстава

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