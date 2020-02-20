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«Севилья» продала Карришу клубу из Уханя

20 февраля 2020, 13:51
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Полузащитник «Севильи» Даниэль Карришу стал игроком «Ухань Залл».

Сумма трансфера неизвестна. «Севилья» на своем сайте сообщила, что в ближайшие дни устроит официальную церемонию прощания 31-летнего португальца с клубом.

  • Карришу провел в «Севилье» шесть с половиной сезонов, сыграл за клуб 167 матчей.
  • «Ухань Залл» – футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, выступающий в китайской Суперлиге.
  • В январе китайские власти из-за эпидемии коронавируса приняли решение закрыть на карантин Ухань, население которого составляет 11 млн человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Севильи»
Испания. Примера Севилья Карришу Даниэль
Комментарии (2)
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alp
1582201116
это подстава
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MaxRnD
1582214370
Отдали на съедение вирусу
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