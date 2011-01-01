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    Казарцев: «После увольнения написал Егорову: «Прошу прощения за все мои косяки»

    Арбитр Василий Казарцев рассказал о своем общении с Александром Егоровым, которого в декабре отправили в отставку с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

    «Пытался ему звонить, но телефон он не взял. Переписывались по смс. По большому счeту, из-за наших ошибок этот снежный ком накопился. Его бывшая должность тяжкая: сегодня назначили, а завтра уже пошло недовольство.

    Егорову я написал: «Прошу прощения за все мои косяки». Он ответил: «Зла не держу», – сказал Казарцев.

    • Егоров руководил ДСИ с мая 2018 года.
    • Его преемником стал венгр Виктор Кашшаи.

    Казарцев – о мате Гончаренко в свой адрес: «Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Я не обиделся»

    Источник: «Чемпионат»

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