Казарцев: «После увольнения написал Егорову: «Прошу прощения за все мои косяки»

Арбитр Василий Казарцев рассказал о своем общении с Александром Егоровым, которого в декабре отправили в отставку с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«Пытался ему звонить, но телефон он не взял. Переписывались по смс. По большому счeту, из-за наших ошибок этот снежный ком накопился. Его бывшая должность тяжкая: сегодня назначили, а завтра уже пошло недовольство.

Егорову я написал: «Прошу прощения за все мои косяки». Он ответил: «Зла не держу», – сказал Казарцев.

Егоров руководил ДСИ с мая 2018 года.

Его преемником стал венгр Виктор Кашшаи.

Казарцев – о мате Гончаренко в свой адрес: «Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Я не обиделся»