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  • «Томь»: деньги от «Газпрома» пойдут на погашение долгов. Перед клубом не стоит цель попасть в РПЛ

«Томь»: деньги от «Газпрома» пойдут на погашение долгов. Перед клубом не стоит цель попасть в РПЛ

19 февраля 2020, 18:15
5

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова объяснила, на какие цели пойдет финансовая помощь «Газпрома».

«Мы в первую очередь расплатимся с долгами, которые были накоплены к данному моменту. Другая часть денег пойдет на текущую деятельность клуба до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне задача перед командой – попасть в пятерку по итогам первенства ФНЛ. Также есть задача-максимум – побороться за призовые места. Но, разумеется, никто не говорит о том, что мы должны биться за место в Премьер-Лиге любой ценой. Чтобы думать о РПЛ, клубу необходимо решить целый ряд организационных вопросов.

«Задачи на следующий сезон могут быть поставлены только после завершения нынешнего. Более того, это в компетенции президента клуба. Мы наверняка соберемся, и будет оглашено, какие задачи перед клубом могут быть поставлены. Во многом задачи будут зависеть от того, какое место команда займет по итогам нынешнего чемпионата», – сказал Смирнова.

  • «Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи».
  • Ранее сообщалось, что «Томь» находится в тяжелом финансовом положении.
  • Клуб занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Томь
Комментарии (5)
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mihail200606
1582125587
Да запарили вы уже.. Клуб - геморрой какой то..
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Владислав Vlad
1582133395
«Томь»: деньги от «Газпрома» пойдут на погашение долгов. Перед клубом не стоит цель попасть в РПЛ ------------------------------------------------------ За-то теперь перед Зенитом стоит цель, что бы Томь играла в РФПЛ.)))
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Hektor 84
1582144286
Готовят зенит4
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