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    «Томь»: деньги от «Газпрома» пойдут на погашение долгов. Перед клубом не стоит цель попасть в РПЛ

    Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова объяснила, на какие цели пойдет финансовая помощь «Газпрома».

    «Мы в первую очередь расплатимся с долгами, которые были накоплены к данному моменту. Другая часть денег пойдет на текущую деятельность клуба до конца нынешнего сезона.

    В нынешнем сезоне задача перед командой – попасть в пятерку по итогам первенства ФНЛ. Также есть задача-максимум – побороться за призовые места. Но, разумеется, никто не говорит о том, что мы должны биться за место в Премьер-Лиге любой ценой. Чтобы думать о РПЛ, клубу необходимо решить целый ряд организационных вопросов.

    «Задачи на следующий сезон могут быть поставлены только после завершения нынешнего. Более того, это в компетенции президента клуба. Мы наверняка соберемся, и будет оглашено, какие задачи перед клубом могут быть поставлены. Во многом задачи будут зависеть от того, какое место команда займет по итогам нынешнего чемпионата», – сказал Смирнова.

    • «Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи».
    • Ранее сообщалось, что «Томь» находится в тяжелом финансовом положении.
    • Клуб занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +420

      Литейный4 44 минуты назад

      Фердун хоть бы с кем поделился своим мазутным баблом. Всё себе тащит. Гыгыгы

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      Рейтинг: +6871

      mihail200606 58 минут назад

      Да запарили вы уже.. Клуб - геморрой какой то..

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