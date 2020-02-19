«Томь»: деньги от «Газпрома» пойдут на погашение долгов. Перед клубом не стоит цель попасть в РПЛ

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова объяснила, на какие цели пойдет финансовая помощь «Газпрома».

«Мы в первую очередь расплатимся с долгами, которые были накоплены к данному моменту. Другая часть денег пойдет на текущую деятельность клуба до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне задача перед командой – попасть в пятерку по итогам первенства ФНЛ. Также есть задача-максимум – побороться за призовые места. Но, разумеется, никто не говорит о том, что мы должны биться за место в Премьер-Лиге любой ценой. Чтобы думать о РПЛ, клубу необходимо решить целый ряд организационных вопросов.

«Задачи на следующий сезон могут быть поставлены только после завершения нынешнего. Более того, это в компетенции президента клуба. Мы наверняка соберемся, и будет оглашено, какие задачи перед клубом могут быть поставлены. Во многом задачи будут зависеть от того, какое место команда займет по итогам нынешнего чемпионата», – сказал Смирнова.