«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером.

По итогам встречи компания выделила на поддержку «Томи» в 2020 году 660 миллионов рублей.

Этой суммы должно хватить на функционирование футбольного клуба и на закрытие долгов, оставшихся после вылета команды из РПЛ.