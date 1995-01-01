«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»

Правильно, Томь вернется в РПЛ, и Зениту еще 6 очков гарантированы...
То есть за первое место можно не бороться, назначить Зенит чемпионом, и разыгрывать места со второго по шестнадцатое....
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером.
По итогам встречи компания выделила на поддержку «Томи» в 2020 году 660 миллионов рублей.
Этой суммы должно хватить на функционирование футбольного клуба и на закрытие долгов, оставшихся после вылета команды из РПЛ.
- Ранее сообщалось, что «Томь» находится в тяжелом финансовом положении.
- Клуб занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ.