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    «Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»

    Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером.

    По итогам встречи компания выделила на поддержку «Томи» в 2020 году 660 миллионов рублей.

    Этой суммы должно хватить на функционирование футбольного клуба и на закрытие долгов, оставшихся после вылета команды из РПЛ.

    • Ранее сообщалось, что «Томь» находится в тяжелом финансовом положении.
    • Клуб занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Сайт Администрации Томской области

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    Сегодня, 10:30
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8325

      parevg 32 секунды назад

      Правильно, Томь вернется в РПЛ, и Зениту еще 6 очков гарантированы...
      То есть за первое место можно не бороться, назначить Зенит чемпионом, и разыгрывать места со второго по шестнадцатое....

      0
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      Рейтинг: +1103

      Из Твери Леха 26 минут назад

      Зачем? Пусть банкротятся и прекращают существование.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6858

      mihail200606 42 минуты назад

      Да закройте уже её.. Только ей и помогают, такое ощущение.. Сколько вбухали в нее

      1
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      Рейтинг: +4667

      серега кашин 44 минуты назад

      томь скоро поборется за выход в рфпл

      2
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      Рейтинг: +375

      Ceнит 45 минут назад

      Омерзительная четверка

      1
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      Рейтинг: +2457

      Alekxei Z. 47 минут назад

      А с какой целью это делается ? Ну не верится в любовь к футболу. Наверно надо обеспечить явку и правильное голосование по поправкам в Конституцию.
      Страна коррупции и лжи, нахер им в Газпроме какая-то Томь сдалась ?

      2
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      Рейтинг: +21625

      oyabun 52 минуты назад

      Газпром просто "молодцы"! Свой клуб Зенит, Оренбург, фарм клуб Сочи, а теперь еще и Томь им обязана будет. Шальке отдельная тема. Может уже не стесняясь объявить всем чтобы и не пытались выиграть Чемпионат? Всё равно всё куплено. Ох и богата наша страна, деньги от использования всенародных недр уже девать видимо некуда, все хорошо живут, поэтому закидаем народными деньгами нужные футбольные клубы и будет всем счастье!

      2
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      Рейтинг: +276

      klimovich 56 минут назад

      Да это же зарплата почти двух Дзюб!!!

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      Рейтинг: +394

      АКМ-74У > klimovich 36 минут назад

      Хватит на одного Малколма

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