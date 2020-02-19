Хавбек сборной Ирака Хади тренируется с «Крыльями». Игроком интересовался «Зенит»

Полузащитник багдадской «Аль-Завры» и сборной Ирака Сафа Хади прибыл в расположение «Крыльев Советов».

«Начинаем новый трудовой день. В расположение нашей команды прибыл иракский футболист Сафаа Хади. Сегодня он проводит первую тренировку в составе «Крыльев», – сообщается в твиттере самарцев.

Ранее сообщалось, что на Хади претендует «Зенит».

Переходу в петербургский клуб содействовал лично Сердар Азмун.

«Крылья Советов» могут приобрести иракского футболиста, которым интересовался «Зенит»