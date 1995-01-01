Хавбек сборной Ирака Хади тренируется с «Крыльями». Игроком интересовался «Зенит»

Полузащитник багдадской «Аль-Завры» и сборной Ирака Сафа Хади прибыл в расположение «Крыльев Советов».
«Начинаем новый трудовой день. В расположение нашей команды прибыл иракский футболист Сафаа Хади. Сегодня он проводит первую тренировку в составе «Крыльев», – сообщается в твиттере самарцев.
- Ранее сообщалось, что на Хади претендует «Зенит».
- Переходу в петербургский клуб содействовал лично Сердар Азмун.
«Крылья Советов» могут приобрести иракского футболиста, которым интересовался «Зенит»
Начинаем новый трудовой день. В расположение нашей команды прибыл иракский футболист Сафаа Хади. Сегодня он проводит первую тренировку в составе «Крыльев». pic.twitter.com/JS1kT734eG— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 19 февраля 2020 г.