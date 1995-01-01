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    Хавбек сборной Ирака Хади тренируется с «Крыльями». Игроком интересовался «Зенит»

    Полузащитник багдадской «Аль-Завры» и сборной Ирака Сафа Хади прибыл в расположение «Крыльев Советов».

    «Начинаем новый трудовой день. В расположение нашей команды прибыл иракский футболист Сафаа Хади. Сегодня он проводит первую тренировку в составе «Крыльев», – сообщается в твиттере самарцев.

    «Крылья Советов» могут приобрести иракского футболиста, которым интересовался «Зенит»

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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