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    Журналист Скира: «Барселона» воспользовалась опцией выкупа Брайтвайта

    «Барселоны» сегодня завершит сделку по приобретению форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает журналист Николо Скира.

    Каталонцы воспользовалась опцией выкупа, прописанной в контракте 28-летнего нападающего. Сумма трансфера составляет 18 миллионов евро.

    • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
    • В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
    • Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
    • При этом «Леганес» не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.

    Cadena COPE: «Барселона» купит Брайтвайта из «Леганеса» за 20 миллионов

    Владелец «Леганеса» – «Барселоне»: «Либо платите отступные, либо Брайтвайт остается»

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2055

      Иван_Невский 12 минут назад

      ждем ближний матч , чито этот гайянец покажет на поле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2130

      SarJr 1 час назад

      Очередные миллионы, просто выброшенные вникуда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4677

      серега кашин 1 час назад

      не сказать что это усиление для барсы

      2
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