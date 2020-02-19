Журналист Скира: «Барселона» воспользовалась опцией выкупа Брайтвайта

«Барселоны» сегодня завершит сделку по приобретению форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает журналист Николо Скира.
Каталонцы воспользовалась опцией выкупа, прописанной в контракте 28-летнего нападающего. Сумма трансфера составляет 18 миллионов евро.
- В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
- В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
- Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
- При этом «Леганес» не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.
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Источник: твиттер Николо Скиры