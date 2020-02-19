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  • Журналист Скира: «Барселона» воспользовалась опцией выкупа Брайтвайта

Журналист Скира: «Барселона» воспользовалась опцией выкупа Брайтвайта

19 февраля 2020, 12:42
6

«Барселоны» сегодня завершит сделку по приобретению форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает журналист Николо Скира.

Каталонцы воспользовалась опцией выкупа, прописанной в контракте 28-летнего нападающего. Сумма трансфера составляет 18 миллионов евро.

  • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
  • В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
  • Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
  • При этом «Леганес» не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.

Cadena COPE: «Барселона» купит Брайтвайта из «Леганеса» за 20 миллионов

Владелец «Леганеса» – «Барселоне»: «Либо платите отступные, либо Брайтвайт остается»

Источник: твиттер Николо Скиры
Испания. Примера Барселона Леганес Брейтуэйт Мартин
Комментарии (6)
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серега кашин
1582105544
не сказать что это усиление для барсы
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Saracen Jr
1582105882
Очередные миллионы, просто выброшенные вникуда
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Иван_Невский
1582108752
ждем ближний матч , чито этот гайянец покажет на поле
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Cules2013
1582116310
хз зачем это было сделано, уж лучше кого из молодёжки подняли бы. ну раз решили кого-то купить, то и трансфер тогда должен быть хороший, а не вот это. Брайтвайта обидеть не хочу, но он забивает по праздникам. Это что уровень Барсы? пора Бартомеу с Абидалем на выход, откровенно засиделись На будущее Барсе бы срок работы президента подсократить, а то фиг же его выгонишь, если что не так. Всё равно зараза оттрубит до конца.
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Graceful 713
1582134508
А шо они в сегунде не поискали напа? Может у аутсайдеров там купили бы
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калач
1582152896
судя по последним трансферам Барсы за такого биста 24/6 надо было заплатить 200 лямов
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