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    «Лос-Анджелес Гэлакси» хочет подписать Месси

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в США.

    В услугах аргентинца заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси». Представители клуба уже контактировали с отцом футболиста.

    «Гэлакси» хочет подписать нового звездного игрока после ухода Златана Ибрагимовича.

    • Ранее сообщалось о конфликте Месси с руководством «Барселоны».
    • На форварда также претендуют многие топ-клубы Европы.
    • Контракт Месси с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9312

      Cules2013 32 минуты назад

      Через 5 лет? Заранее хотят за собой право застолбить?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37366

      portero 1 час назад

      Пора уже Месси туда, там спокойнее и больше положительных эмоций.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1477

      Dizayner 1 час назад

      пожалейте динарку, он этого не переживет))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4677

      серега кашин 1 час назад

      куда куда а в ближайшие годы месси в сша точно не поедет

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