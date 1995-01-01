«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет подписать Месси

Через 5 лет? Заранее хотят за собой право застолбить?)
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в США.
В услугах аргентинца заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси». Представители клуба уже контактировали с отцом футболиста.
«Гэлакси» хочет подписать нового звездного игрока после ухода Златана Ибрагимовича.
- Ранее сообщалось о конфликте Месси с руководством «Барселоны».
- На форварда также претендуют многие топ-клубы Европы.
- Контракт Месси с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.