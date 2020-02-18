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  • Лэмпард – после поражения от «МЮ»: «Магуайра должны были удалить, гол Зума засчитать»

Лэмпард – после поражения от «МЮ»: «Магуайра должны были удалить, гол Зума засчитать»

18 февраля 2020, 06:45
6

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 26 тура АПЛ.

«Тяжело принять этот результат. Тяжелая ночь для нас.

Мы не наиграли на поражение. Не знаю, сколько ударов мы нанесли, но по ощущениям много.

Если вы не забиваете, то не побеждаете. Мы четвертые, и сезон в самом разгаре. Мало, кто ждал, что мы будем так высоко.Нам нужны голы от атакующих игроков, но в этом сезоне у нас их не так много. Мы не можем полагаться весь сезон лишь на Тэмми Абрахама.

Гарри Магуайр должен был быть удален, по-моему, это очевидно. И это перевернуло бы всю игру. Аспиликуэту толкнули, поэтому гол Зума должны были засчитать. В случае с Жиру, то его ноготь был в офсайде. Здесь сложно спорить с правилами.Не могу понять, почему судьи не используют мониторы», – заявил главный тренер «Челси».

  • Энтони Тэйлор – главный арбитр встречи.
  • «Челси» не может выиграть последние четыре встречи в АПЛ.
  • Клуб из Лондона занимает четвертое место в таблице (41 очко), «МЮ» – на седьмом (38).

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Лэмпард Фрэнк
Комментарии (6)
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Graceful 713
1581999757
Конченый судьишка судил в одну калитку
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olegiovchenko
1582002146
...и спинку потереть!
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Коач
1582006288
По поводу гола Зума согласен на все 100. Где должны быть глаза судей,что б не увидеть толча Аспиликуэты? Давно заметил уровень судей в АПЛ достаточно низкий.
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