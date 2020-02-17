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  • Джеррард: «Возможное лишение «Сити» чемпионства 2014 года мне очень интересно – по очевидным причинам»

Джеррард: «Возможное лишение «Сити» чемпионства 2014 года мне очень интересно – по очевидным причинам»

17 февраля 2020, 14:47
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Бывший игрок «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал возможное лишение «Манчестер Сити» чемпионства АПЛ 2014 года.

«Будем ждать и смотреть. Очевидно, что это будет очень серьезное наказание. Я уверен, что они подадут апелляцию, поэтому подождем и посмотрим, каков будет результат. Мне действительно интересно увидеть результаты всего этого. Я больше не буду комментировать эту тему, пока не будет решения о наказании от лиги. Но мне это очень, очень интересно, по очевидным причинам», – сказал Джеррард.

  • Чемпионом Англии в 2014 году стал «Манчестер Сити», который опередил «Ливерпуль» на 2 очка.
  • В матче с «Челси» в предпоследнем туре Джеррард поскользнулся и потерял мяч, после чего Демба Ба забил гол, который в итоге помог «Челси» победить со счетом 2:0.

«Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ сезона-2013/14. Вторым тогда финишировал «Ливерпуль»

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Джеррард Стивен
Комментарии (2)
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Maxi_7
1581946764
Не красит Джеррарда это интервью... красиво было бы, если бы он просто сказал, что ему все равно... ведь по сути он уже легенда Ливерпуля и мирового футбола вообще, а одержимость в заполучении "железки" любыми средствами и способами может превратить вас в ....... Робина Ван Перси.....
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