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    Джеррард: «Возможное лишение «Сити» чемпионства 2014 года мне очень интересно – по очевидным причинам»

    Бывший игрок «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал возможное лишение «Манчестер Сити» чемпионства АПЛ 2014 года.

    «Будем ждать и смотреть. Очевидно, что это будет очень серьезное наказание. Я уверен, что они подадут апелляцию, поэтому подождем и посмотрим, каков будет результат. Мне действительно интересно увидеть результаты всего этого. Я больше не буду комментировать эту тему, пока не будет решения о наказании от лиги. Но мне это очень, очень интересно, по очевидным причинам», – сказал Джеррард.

    • Чемпионом Англии в 2014 году стал «Манчестер Сити», который опередил «Ливерпуль» на 2 очка.
    • В матче с «Челси» в предпоследнем туре Джеррард поскользнулся и потерял мяч, после чего Демба Ба забил гол, который в итоге помог «Челси» победить со счетом 2:0.

    «Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ сезона-2013/14. Вторым тогда финишировал «Ливерпуль»

    Источник: Sky Sports

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