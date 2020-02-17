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    Агент Смольникова: «Предложение «Зенита» не отклоняли, идет обсуждение цифр»

    Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, сообщил, что футболист получил предложения от клубов РПЛ.

    «Мы не отклоняли предложение «Зенита». Идет обсуждение цифр», — сказал Маньяков.

    • Ранее сообщалось, что Смольников пока не согласился подписать контракт, предложенный питерцами.
    • Летом истечет контракт защитника с «Зенитом».
    • В текущем сезоне правый фулбек забил один гол и сделал два ассиста в 14 матчах.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3393

      3a zenit 1 час назад

      физика норм,но косячный,пора его отдать,устал маты в телевизор посылать и это нужно было сделать пару лет назад.Удачи,просто З а е б ал.Ну не вкатывает он в новый Зенит без старых футболистов.

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