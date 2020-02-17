Агент Смольникова: «Предложение «Зенита» не отклоняли, идет обсуждение цифр»

физика норм,но косячный,пора его отдать,устал маты в телевизор посылать и это нужно было сделать пару лет назад.Удачи,просто З а е б ал.Ну не вкатывает он в новый Зенит без старых футболистов.
Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, сообщил, что футболист получил предложения от клубов РПЛ.
«Мы не отклоняли предложение «Зенита». Идет обсуждение цифр», — сказал Маньяков.
- Ранее сообщалось, что Смольников пока не согласился подписать контракт, предложенный питерцами.
- Летом истечет контракт защитника с «Зенитом».
- В текущем сезоне правый фулбек забил один гол и сделал два ассиста в 14 матчах.