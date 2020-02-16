Вратарь Юрий Лодыгин близок к приходу в тульский «Арсенал». Бывший игрок сборной России проходит медицинское обследование.

«Юрий Лодыгин проходит медосмотр для тульского «Арсенала». По его итогам будет принято решение о подписании контракта», – сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.