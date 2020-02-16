Вратарь Юрий Лодыгин близок к приходу в тульский «Арсенал». Бывший игрок сборной России проходит медицинское обследование.
«Юрий Лодыгин проходит медосмотр для тульского «Арсенала». По его итогам будет принято решение о подписании контракта», – сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.
- Лодыгин пребывает в статусе свободного агента.
- Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп».
- В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова