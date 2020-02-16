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Лодыгин проходит медосмотр для тульского «Арсенала»

16 февраля 2020, 13:20
3

Вратарь Юрий Лодыгин близок к приходу в тульский «Арсенал». Бывший игрок сборной России проходит медицинское обследование.

«Юрий Лодыгин проходит медосмотр для тульского «Арсенала». По его итогам будет принято решение о подписании контракта», – сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

  • Лодыгин пребывает в статусе свободного агента.
  • Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп».
  • В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Арсенал Лодыгин Юрий
Комментарии (3)
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Dr Metal
1581848572
Соскучился по большим деньгам пацанчик
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AleSan4es
1581858014
Это тот который 100% сместит Акинфеева в сборной по словам Орлова))))
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zigbert
1581928255
Только как игрок запаса. Левашова ему не вытеснить.
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