Варди – второй игрок в истории «Лестера» с 200 матчами в АПЛ

Шмейхель на очереди. Пока живы клубы вроде Лестера и Боруссии Д - жив сам футбол!!
Матч 26-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:0) стал для форварда «Лестера» Джейми Варди 200-м за клуб в высшем английском дивизионе. Он стал вторым в истории лестерцев, кто добрался до этой отметки.
Первым был полузащитник Мустафа Иззет, выступавший за «Лестер» с 1996 по 2004 год. Он также играл за сборную Турции.
- Варди в сезоне АПЛ провел 24 матча, забил 17 голов, сделал четыре результативные передачи.
- Форвард с командой брал титул АПЛ.
- «Лестер» идет в таблице третьим.