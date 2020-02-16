Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Варди – второй игрок в истории «Лестера» с 200 матчами в АПЛ

16 февраля 2020, 12:45
3

Матч 26-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:0) стал для форварда «Лестера» Джейми Варди 200-м за клуб в высшем английском дивизионе. Он стал вторым в истории лестерцев, кто добрался до этой отметки.

Первым был полузащитник Мустафа Иззет, выступавший за «Лестер» с 1996 по 2004 год. Он также играл за сборную Турции.

  • Варди в сезоне АПЛ провел 24 матча, забил 17 голов, сделал четыре результативные передачи.
  • Форвард с командой брал титул АПЛ.
  • «Лестер» идет в таблице третьим.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Варди Джейми
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Danish Dynamite
1581854367
Шмейхель на очереди. Пока живы клубы вроде Лестера и Боруссии Д - жив сам футбол!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+