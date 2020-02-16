Варди – второй игрок в истории «Лестера» с 200 матчами в АПЛ

Матч 26-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:0) стал для форварда «Лестера» Джейми Варди 200-м за клуб в высшем английском дивизионе. Он стал вторым в истории лестерцев, кто добрался до этой отметки.

Первым был полузащитник Мустафа Иззет, выступавший за «Лестер» с 1996 по 2004 год. Он также играл за сборную Турции.