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    Варди – второй игрок в истории «Лестера» с 200 матчами в АПЛ

    Матч 26-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:0) стал для форварда «Лестера» Джейми Варди 200-м за клуб в высшем английском дивизионе. Он стал вторым в истории лестерцев, кто добрался до этой отметки.

    Первым был полузащитник Мустафа Иззет, выступавший за «Лестер» с 1996 по 2004 год. Он также играл за сборную Турции.

    • Варди в сезоне АПЛ провел 24 матча, забил 17 голов, сделал четыре результативные передачи.
    • Форвард с командой брал титул АПЛ.
    • «Лестер» идет в таблице третьим.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1761

      Danish Dynamite 33 минуты назад

      Шмейхель на очереди. Пока живы клубы вроде Лестера и Боруссии Д - жив сам футбол!!

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