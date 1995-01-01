Товарищеский матч. «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», уступая 0:2

В товарищеском матче на сборах в турецком Белеке «Ахмат» разошелся миром с «Сочи».
В первом тайме сочинцы забили два гола – отличились Дмитрий Полоз и Андрей Мостовой. После перерыва грозненская команда сумела сравнять счет, забив голы на 72-й и 77-й минутах.
Товарищеский матч
Ахмат – Сочи – 2:2 (0:2).
Голы: 0:1 – Полоз, 10 (пенальти), 0:2 – Мостовой, 11, 1:2 – (72), 2:2 – (77).
Фото с матча «Ахмат» – «Сочи» #АхматСочи pic.twitter.com/Snsw5PpSTb— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 14 февраля 2020 г.