Моуринью: «Поговорил с Алли об инциденте с шутками про коронавирус. Он очень сожалел о своей ошибке»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о разговоре с хавбеком Деле Алли по поводу его шуток про коронавирус.

«Конечно, я говорил с ним об этом. Для меня это была довольно легкая беседа, потому что Деле очень сожалел, скажем так, об этой ошибке. В его намерения не входило причинять кому-то боль, кого-то оскорблять. Он сразу же пожалел о своем поступке и все понял.

Для меня лучше всего, когда человек может извиниться, потому что иногда молодые люди совершают ошибки, и при этом не понимают, что неправы», – сказал Моуринью.