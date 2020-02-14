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    Моуринью: «Поговорил с Алли об инциденте с шутками про коронавирус. Он очень сожалел о своей ошибке»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о разговоре с хавбеком Деле Алли по поводу его шуток про коронавирус.

    «Конечно, я говорил с ним об этом. Для меня это была довольно легкая беседа, потому что Деле очень сожалел, скажем так, об этой ошибке. В его намерения не входило причинять кому-то боль, кого-то оскорблять. Он сразу же пожалел о своем поступке и все понял.

    Для меня лучше всего, когда человек может извиниться, потому что иногда молодые люди совершают ошибки, и при этом не понимают, что неправы», – сказал Моуринью.

    • Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена наказать Алли из-за шуток про коронавирус.
    • Хавбек лондонцев снял видео в Snapchat, в котором показал мужчину азиатской внешности и шутил про коронавирус. Затем футболист удалил видео и публично извинился.

    Источник: Sky Sports

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    14.02.2020 18:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1320

      ruded 14 февраля 2020, 21:13

      Моур походу решил не портить отношения с Китаем, куда он может вскоре отправиться подрабатывать на пенсию..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 14 февраля 2020, 18:40

      анлгийский тарасов?)

      3
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