«Ливерпуль» претендует на Брозовича. Хорватом также интересуется «Реал»

«Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает Daily Mail со ссылкой на Inter News.
По информации источника, скаут английского клуба следил за игрой 27-летнего хорвата во время воскресного миланского дерби.
Купить Брозовича «Ливерпуль» может за 50,5 миллиона фунтов – такая сумма отступных прописана в его контракте для неитальянских клубов.
Ранее стало известно об интересе к хавбеку со стороны «Реала».
- В этом сезоне Брозович провел 21 матч в Серии А, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 60 миллионов евро.
Источник: Daily Mail