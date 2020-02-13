«Ливерпуль» претендует на Брозовича. Хорватом также интересуется «Реал»

«Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает Daily Mail со ссылкой на Inter News.

По информации источника, скаут английского клуба следил за игрой 27-летнего хорвата во время воскресного миланского дерби.

Купить Брозовича «Ливерпуль» может за 50,5 миллиона фунтов – такая сумма отступных прописана в его контракте для неитальянских клубов.

Ранее стало известно об интересе к хавбеку со стороны «Реала».