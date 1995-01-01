Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    «Ливерпуль» претендует на Брозовича. Хорватом также интересуется «Реал»

    «Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает Daily Mail со ссылкой на Inter News.

    По информации источника, скаут английского клуба следил за игрой 27-летнего хорвата во время воскресного миланского дерби.

    Купить Брозовича «Ливерпуль» может за 50,5 миллиона фунтов – такая сумма отступных прописана в его контракте для неитальянских клубов.

    Ранее стало известно об интересе к хавбеку со стороны «Реала».

    • В этом сезоне Брозович провел 21 матч в Серии А, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 60 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75477
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru