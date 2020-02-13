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  • «Ливерпуль» претендует на Брозовича. Хорватом также интересуется «Реал»

«Ливерпуль» претендует на Брозовича. Хорватом также интересуется «Реал»

13 февраля 2020, 08:32
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«Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает Daily Mail со ссылкой на Inter News.

По информации источника, скаут английского клуба следил за игрой 27-летнего хорвата во время воскресного миланского дерби.

Купить Брозовича «Ливерпуль» может за 50,5 миллиона фунтов – такая сумма отступных прописана в его контракте для неитальянских клубов.

Ранее стало известно об интересе к хавбеку со стороны «Реала».

  • В этом сезоне Брозович провел 21 матч в Серии А, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.
  • Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.
  • Рыночная стоимость футболиста – 60 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Ливерпуль Брозович Марсело
Комментарии (1)
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dinar7777dinar
1581585594
Марсело останется в Интере.
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