«Реал» заинтересовался Брозовичем

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может перейти в «Реал».
Хорвата в мадридской команде хочет видеть главный тренер Зинедин Зидан. Он рассматривает игрока как возможного партнера или сменщика для Каземиро.
- В этом сезоне Брозович провел 21 матч в Серии А, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 60 миллионов евро.
Источник: La Repubblica
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