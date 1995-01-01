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    «Реал» заинтересовался Брозовичем

    Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может перейти в «Реал».

    Хорвата в мадридской команде хочет видеть главный тренер Зинедин Зидан. Он рассматривает игрока как возможного партнера или сменщика для Каземиро.

    • В этом сезоне Брозович провел 21 матч в Серии А, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 60 миллионов евро.

    Источник: La Repubblica

    Газета основана в 1976 году, входит в двойку самых популярных в Италии. Аудитория в твиттере – более 2 миллионов подписчиков.

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