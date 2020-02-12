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«Реал» заинтересовался Брозовичем

12 февраля 2020, 09:52

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может перейти в «Реал».

Хорвата в мадридской команде хочет видеть главный тренер Зинедин Зидан. Он рассматривает игрока как возможного партнера или сменщика для Каземиро.

  • В этом сезоне Брозович провел 21 матч в Серии А, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.
  • Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.
  • Рыночная стоимость футболиста – 60 миллионов евро.

Источник: La Repubblica

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Испания. Примера Италия. Серия А Реал Интер Брозович Марсело
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