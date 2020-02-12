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  • Соболев: «Если забью два мяча, но «Спартак» проиграет 2:3 – плохо. Если забьет Максименко от своих ворот и мы выиграем – намного лучше»

Соболев: «Если забью два мяча, но «Спартак» проиграет 2:3 – плохо. Если забьет Максименко от своих ворот и мы выиграем – намного лучше»

12 февраля 2020, 17:33
4

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что победы команды для него важнее бомбардирской гонки.

— Какая у вас краткосрочная цель в «Спартаке»?

— Если мы выиграем все матчи, то я буду самым счастливым человеком. А бомбардирская гонка для меня не важна. Если забью два мяча, но мы проиграем 2:3, это будет плохо. Если забьет Максименко от своих ворот и мы выиграем — намного лучше. Всегда предпочту голам командные очки, их нужно набирать в каждом матче.

— Вы долго держались в бомбардирской гонке, но с октября начался спад. В чем причина?

— Не знаю, что произошло. Мы в «Крыльях» немного поменяли схему, стали более оборонительной командой. В начале сезона много пропускали, потом стали меньше пропускать, но и забивать перестали. Конечно, я тоже виноват. У каждого бывает такой отрезок, главное — с холодной головой его пережить. Уверен: если забью — все пойдет хорошо, – сказал Соболев.

  • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
  • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
  • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.
  • Соболев занимает третье место в гонке бомбардиров РПЛ с 10 голами.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Соболев Александр
Комментарии (4)
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Viper for CSKA
1581519111
То есть, другими словами, Максименко за вас ещё победные голы забивать должен? Парень и так чуть ли не в одиночку тащит.
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paracetamol
1581524853
Соболев только перешел в свинарник, а уже совсем крыша поехала.
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ivany4
1581531644
Все понятно. Вся надежда на Максименко!))
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