Соболев: «Если забью два мяча, но «Спартак» проиграет 2:3 – плохо. Если забьет Максименко от своих ворот и мы выиграем – намного лучше»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что победы команды для него важнее бомбардирской гонки.
— Какая у вас краткосрочная цель в «Спартаке»?
— Если мы выиграем все матчи, то я буду самым счастливым человеком. А бомбардирская гонка для меня не важна. Если забью два мяча, но мы проиграем 2:3, это будет плохо. Если забьет Максименко от своих ворот и мы выиграем — намного лучше. Всегда предпочту голам командные очки, их нужно набирать в каждом матче.
— Вы долго держались в бомбардирской гонке, но с октября начался спад. В чем причина?
— Не знаю, что произошло. Мы в «Крыльях» немного поменяли схему, стали более оборонительной командой. В начале сезона много пропускали, потом стали меньше пропускать, но и забивать перестали. Конечно, я тоже виноват. У каждого бывает такой отрезок, главное — с холодной головой его пережить. Уверен: если забью — все пойдет хорошо, – сказал Соболев.
- 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
- У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
- Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.
- Соболев занимает третье место в гонке бомбардиров РПЛ с 10 голами.