De Telegraaf: «Челси» договорился с «Аяксом» о покупке Зиеша за 45 миллионов

Вингер «Аякса» Хаким Зиеш близок к переходу в «Челси».
Лондонцы согласовали с амстердамским клубом трансфер голландца за 45 миллионов евро, сообщает Bleacher Report со ссылкой на De Telegraaf. Зиеш может перейти в «Челси» летом.
- Зиеш выступает за «Аякс» с 2016 года.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
- В этом сезоне Зиеш сыграл 29 матчей, забил восемь голов и отдал 21 ассист.
Источник: Bleacher Report
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