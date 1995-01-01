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    De Telegraaf: «Челси» договорился с «Аяксом» о покупке Зиеша за 45 миллионов

    Вингер «Аякса» Хаким Зиеш близок к переходу в «Челси».

    Лондонцы согласовали с амстердамским клубом трансфер голландца за 45 миллионов евро, сообщает Bleacher Report со ссылкой на De Telegraaf. Зиеш может перейти в «Челси» летом.

    • Зиеш выступает за «Аякс» с 2016 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
    • В этом сезоне Зиеш сыграл 29 матчей, забил восемь голов и отдал 21 ассист.

    Источник: Bleacher Report

    De Telegraaf – крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9354

      DeStar 14 минут назад

      да, игрок то классный, и почему никто им доселе не интересовался, да еще и такие смешные деньги предлагают? ковачача за 40-50 брали) а тут зиеш и за 45?)ему цена лямов 80 точно. Если челси возьмет буду рад, совсем клуб стал в арсенал превращаться, нормальных игроков в команде полтора, и тот канте.

      0
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      Рейтинг: +1076

      Romio-xxx 22 минуты назад

      Хороший игрок.

      0
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      Рейтинг: +2900

      dinar7777dinar 27 минут назад

      Маловато че то . Лямов 70-80 надо было у жида просить .

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