De Telegraaf: «Челси» договорился с «Аяксом» о покупке Зиеша за 45 миллионов

Вингер «Аякса» Хаким Зиеш близок к переходу в «Челси».

Лондонцы согласовали с амстердамским клубом трансфер голландца за 45 миллионов евро, сообщает Bleacher Report со ссылкой на De Telegraaf. Зиеш может перейти в «Челси» летом.