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  • De Telegraaf: «Челси» договорился с «Аяксом» о покупке Зиеша за 45 миллионов

De Telegraaf: «Челси» договорился с «Аяксом» о покупке Зиеша за 45 миллионов

12 февраля 2020, 16:06
8

Вингер «Аякса» Хаким Зиеш близок к переходу в «Челси».

Лондонцы согласовали с амстердамским клубом трансфер голландца за 45 миллионов евро, сообщает Bleacher Report со ссылкой на De Telegraaf. Зиеш может перейти в «Челси» летом.

  • Зиеш выступает за «Аякс» с 2016 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
  • В этом сезоне Зиеш сыграл 29 матчей, забил восемь голов и отдал 21 ассист.

Источник: Bleacher Report

De Telegraaf – крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Челси Аякс Зиеш Хаким
Комментарии (8)
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dinar7777dinar
1581513485
Маловато че то . Лямов 70-80 надо было у жида просить .
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Romio-xxx
1581513822
Хороший игрок.
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DeStar
1581514249
да, игрок то классный, и почему никто им доселе не интересовался, да еще и такие смешные деньги предлагают? ковачача за 40-50 брали) а тут зиеш и за 45?)ему цена лямов 80 точно. Если челси возьмет буду рад, совсем клуб стал в арсенал превращаться, нормальных игроков в команде полтора, и тот канте.
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Mister_Tomsk
1581516541
грамотно аякс наваривается)
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Ганнибал Лектор
1581516985
Нереально крутой игрок, аристократов однозначно усилит)
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