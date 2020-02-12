Calciomercato: «Краснодар» предложил «Наполи» арендовать Юнеса на полгода. Итальянский клуб запросил 1,5 миллиона

«Краснодар» хочет арендовать полузащитника «Наполи» Армина Юнеса.
Российский клуб предложил неаполитанцам вариант с полугодичной арендой игрока, сообщает Calciomercato. «Наполи» хочет получить за аренду Юнеса 1,5-2 миллиона евро. «Краснодар» ответил отказом.
- Юнес выступает за «Наполи» с 2018 года.
- За полтора сезона хавбек забил три гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
- Зимнее трансферное окно в России закрывается 21 февраля.
«Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом
Источник: Calciomercato