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    Calciomercato: «Краснодар» предложил «Наполи» арендовать Юнеса на полгода. Итальянский клуб запросил 1,5 миллиона

    «Краснодар» хочет арендовать полузащитника «Наполи» Армина Юнеса.

    Российский клуб предложил неаполитанцам вариант с полугодичной арендой игрока, сообщает Calciomercato. «Наполи» хочет получить за аренду Юнеса 1,5-2 миллиона евро. «Краснодар» ответил отказом.

    • Юнес выступает за «Наполи» с 2018 года.
    • За полтора сезона хавбек забил три гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
    • Зимнее трансферное окно в России закрывается 21 февраля.

    «Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом

    Источник: Calciomercato

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