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  • Calciomercato: «Краснодар» предложил «Наполи» арендовать Юнеса на полгода. Итальянский клуб запросил 1,5 миллиона

Calciomercato: «Краснодар» предложил «Наполи» арендовать Юнеса на полгода. Итальянский клуб запросил 1,5 миллиона

12 февраля 2020, 13:24
3

«Краснодар» хочет арендовать полузащитника «Наполи» Армина Юнеса.

Российский клуб предложил неаполитанцам вариант с полугодичной арендой игрока, сообщает Calciomercato. «Наполи» хочет получить за аренду Юнеса 1,5-2 миллиона евро. «Краснодар» ответил отказом.

  • Юнес выступает за «Наполи» с 2018 года.
  • За полтора сезона хавбек забил три гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
  • Зимнее трансферное окно в России закрывается 21 февраля.

«Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Краснодар Наполи Юнес Амин
Комментарии (3)
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dimmmka
1581510079
23 матча 3 гола 3 ассиста стоимость 7.5 ляма. Головин статистика также игр больше, 30 лямов. Как!!!???
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portero
1581520539
жадные итальяшки, платите своему лавочнику зарплату сами.
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zigbert
1581620076
А за какую стоимость хотел взять его Краснодар?
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