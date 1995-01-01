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    «Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом

    «Краснодар» хочет усилить свою полузащиту игроком «Наполи» Армином Юнесом.

    По информации CalcioNapoli24, российский клуб уже контактировал с агентом футболиста.

    Сообщается, что 26-летний немец выразил готовность сменить команду.

    • Юнес выступает за «Наполи» с 2018 года.
    • За полтора сезона хавбек забил три гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
    • Зимнее трансферное окно в России закрывается 21 февраля.

    Источник: CalcioNapoli24

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