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«Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом

12 февраля 2020, 00:36
3

«Краснодар» хочет усилить свою полузащиту игроком «Наполи» Армином Юнесом.

По информации CalcioNapoli24, российский клуб уже контактировал с агентом футболиста.

Сообщается, что 26-летний немец выразил готовность сменить команду.

  • Юнес выступает за «Наполи» с 2018 года.
  • За полтора сезона хавбек забил три гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
  • Зимнее трансферное окно в России закрывается 21 февраля.

Источник: CalcioNapoli24

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Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Краснодар Наполи Юнес Амин
Комментарии (3)
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acor94
1581482531
Был уже один Юнес, хватит.
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Рубинище
1581499048
Стата так себе конечно, но из Наполи для РПЛ будет сильно
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geroin161
1581506082
Чё, у Крнд денег много?
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