«Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом

«Краснодар» хочет усилить свою полузащиту игроком «Наполи» Армином Юнесом.
По информации CalcioNapoli24, российский клуб уже контактировал с агентом футболиста.
Сообщается, что 26-летний немец выразил готовность сменить команду.
- Юнес выступает за «Наполи» с 2018 года.
- За полтора сезона хавбек забил три гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
- Зимнее трансферное окно в России закрывается 21 февраля.
Источник: CalcioNapoli24
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