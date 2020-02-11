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    Покеттино хочет работать в АПЛ

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признался, что ему хотелось бы продолжить работать в АПЛ.

    «Честно говоря, я бы с удовольствием поработал в Премьер-лиге. Знаю, что это будет сложно. Настало время подождать. Посмотрим, что произойдет.

    Сейчас у меня время восстановления – я могу немного подумать о себе и быть готовым, потому что в футболе всегда что-то может случиться. Я готов и жду нового испытания. У меня есть уверенность в том, что следующий вызов будет фантастическим», – сказал аргентинец.

    • «Тоттенхэм» уволил Покеттино 19 ноября 2019 года после серии неудачных результатов.
    • 47-летний специалист возглавлял команду с мая 2014 года.
    • В декабре сообщалось о готовности тренера принять «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Sky Sports

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    11.02.2020 23:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9347

      DeStar 1 час назад

      ну в лондоне вряд ли будет работать, ливерпуль нет, сити... технически такая возможность может предоставится если пеп вылетит из лч по быстрому ( например от реала уже) да и по сути заменить Сульшера он смог бы, и это самый адекватный вариант как по мне

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