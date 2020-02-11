Покеттино хочет работать в АПЛ

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признался, что ему хотелось бы продолжить работать в АПЛ.

«Честно говоря, я бы с удовольствием поработал в Премьер-лиге. Знаю, что это будет сложно. Настало время подождать. Посмотрим, что произойдет.

Сейчас у меня время восстановления – я могу немного подумать о себе и быть готовым, потому что в футболе всегда что-то может случиться. Я готов и жду нового испытания. У меня есть уверенность в том, что следующий вызов будет фантастическим», – сказал аргентинец.