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Покеттино хочет работать в АПЛ

11 февраля 2020, 23:54
5

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признался, что ему хотелось бы продолжить работать в АПЛ.

«Честно говоря, я бы с удовольствием поработал в Премьер-лиге. Знаю, что это будет сложно. Настало время подождать. Посмотрим, что произойдет.

Сейчас у меня время восстановления – я могу немного подумать о себе и быть готовым, потому что в футболе всегда что-то может случиться. Я готов и жду нового испытания. У меня есть уверенность в том, что следующий вызов будет фантастическим», – сказал аргентинец.

  • «Тоттенхэм» уволил Покеттино 19 ноября 2019 года после серии неудачных результатов.
  • 47-летний специалист возглавлял команду с мая 2014 года.
  • В декабре сообщалось о готовности тренера принять «Манчестер Юнайтед».

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Почеттино Маурисио
Комментарии (5)
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DeStar
1581454915
ну в лондоне вряд ли будет работать, ливерпуль нет, сити... технически такая возможность может предоставится если пеп вылетит из лч по быстрому ( например от реала уже) да и по сути заменить Сульшера он смог бы, и это самый адекватный вариант как по мне
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