Покеттино хочет работать в АПЛ

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признался, что ему хотелось бы продолжить работать в АПЛ.
«Честно говоря, я бы с удовольствием поработал в Премьер-лиге. Знаю, что это будет сложно. Настало время подождать. Посмотрим, что произойдет.
Сейчас у меня время восстановления – я могу немного подумать о себе и быть готовым, потому что в футболе всегда что-то может случиться. Я готов и жду нового испытания. У меня есть уверенность в том, что следующий вызов будет фантастическим», – сказал аргентинец.
- «Тоттенхэм» уволил Покеттино 19 ноября 2019 года после серии неудачных результатов.
- 47-летний специалист возглавлял команду с мая 2014 года.
- В декабре сообщалось о готовности тренера принять «Манчестер Юнайтед».
Источник: Sky Sports