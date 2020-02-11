Дзюба, Кержаков и Медведев сыграли с российскими теннисистками в теннисбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, гендиректор питерского клуба Александр Медведев и тренер сборной России U-19 Александр Кержаков сыграли в теннисбол на корте St. Petersburg Ladies Trophy.

Вместе с ними в игре принимали участие российские теннисистки Дарья Касаткина, Светлана Кузнецова и Динара Сафина. В теннисбольной партии из одного сета победу одержали Дзюба, Касаткина и Медведев со счетом 14:12.

«Девушки играли восхитительно, я не ожидал. Наверное, лучше, чем я в теннис. Как-нибудь с удовольствием сразился бы с ними. Что касается Даши Касаткиной, с которой я был в паре, то она действовала как Надаль. Покрывала весь корт, великолепно играла», – рассказал Дзюба.

«Мы обещали что-то интересное в рамках проведения турнира. На сборах «Зенита» одна из форм тренировок — это теннисбол. Я хорошо знал, кто наиболее успешен в этой игре, и знал, что девушки часто используют футбольные мячи для тренировок. Пользуясь выходными у команды, пригласили Дзюбу и Кержакова. По-моему, все прошло очень здорово», – добавил Медведев.