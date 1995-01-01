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    Гончаренко – о поражении от «Зенита»: «Игра поможет нам трезво оценить свое состояние. Матч вскрыл проблемы в обороне»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог товарищеского матча против «Зенита» (2:3). Москвичи по ходу встречи вели в два мяча.

    «Когда год назад мы выиграли почти все контрольные матчи при двух ничьих, нам не хватало трезвой оценки. Игра с «Зенитом» поможет нам трезво оценить своe состояние и выявить проблемы, которые есть, чтобы исправить их к чемпионату. Если атакой я доволен – в каждом матче забиваем по два мяча, то в обороне есть проблемы, и игра с «Зенитом» их вскрыла.

    Можно сказать, что в первом тайме мы доминировали и по делу повели в счeте. Затем «Зенит» изменил схему, и мы немножко растерялись. Выпало два человека из отбора, неправильно в атаку начали выходить», – полагает Гончаренко.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом.
    • ЦСКА занимает четвертое место.
    • В первом туре весенней части РПЛ москвичи сыграют с «Уралом» (29 февраля).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14002

      bset 11 минут назад

      Карпову опыта не хватает и нет настоящего опорника. Не разыгрывающего, а именно разрушителя.

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