Гончаренко – о поражении от «Зенита»: «Игра поможет нам трезво оценить свое состояние. Матч вскрыл проблемы в обороне»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог товарищеского матча против «Зенита» (2:3). Москвичи по ходу встречи вели в два мяча.

«Когда год назад мы выиграли почти все контрольные матчи при двух ничьих, нам не хватало трезвой оценки. Игра с «Зенитом» поможет нам трезво оценить своe состояние и выявить проблемы, которые есть, чтобы исправить их к чемпионату. Если атакой я доволен – в каждом матче забиваем по два мяча, то в обороне есть проблемы, и игра с «Зенитом» их вскрыла.

Можно сказать, что в первом тайме мы доминировали и по делу повели в счeте. Затем «Зенит» изменил схему, и мы немножко растерялись. Выпало два человека из отбора, неправильно в атаку начали выходить», – полагает Гончаренко.