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  • Гончаренко – о поражении от «Зенита»: «Игра поможет нам трезво оценить свое состояние. Матч вскрыл проблемы в обороне»

Гончаренко – о поражении от «Зенита»: «Игра поможет нам трезво оценить свое состояние. Матч вскрыл проблемы в обороне»

9 февраля 2020, 22:50
7

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог товарищеского матча против «Зенита» (2:3). Москвичи по ходу встречи вели в два мяча.

«Когда год назад мы выиграли почти все контрольные матчи при двух ничьих, нам не хватало трезвой оценки. Игра с «Зенитом» поможет нам трезво оценить своe состояние и выявить проблемы, которые есть, чтобы исправить их к чемпионату. Если атакой я доволен – в каждом матче забиваем по два мяча, то в обороне есть проблемы, и игра с «Зенитом» их вскрыла.

Можно сказать, что в первом тайме мы доминировали и по делу повели в счeте. Затем «Зенит» изменил схему, и мы немножко растерялись. Выпало два человека из отбора, неправильно в атаку начали выходить», – полагает Гончаренко.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом.
  • ЦСКА занимает четвертое место.
  • В первом туре весенней части РПЛ москвичи сыграют с «Уралом» (29 февраля).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Зенит ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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bset
1581278896
Карпову опыта не хватает и нет настоящего опорника. Не разыгрывающего, а именно разрушителя.
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paracetamol
1581280304
Пить меньше надо, тов. Ганчаренка, тогда увидишь, что твоя команда г-но!
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petlyra
1581293042
Проблемы в обороне как были, так и остались. А у тебя только ига с Зенитом их вскрыли. Раньше не видел?
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Давид59
1581320958
А как Гончаренко собирается что-то менять? Он даже в товарняке не сделал ни одной замены!
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BRO_football
1581342725
Эти проблемы в обороне были известны ещё с первого матча РПЛ, когда Крыльям 2:0 продули. Скоро конец зимнего перерыва, а Ганчаренко проблему так и не решил! Чем они там вообще на сборах занимаются?
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