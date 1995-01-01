Примера. «Реал» одержал волевую крупную победу над «Осасуной» и оторвался от «Барселоны» на шесть очков

«Осасуна» открыла счет в матче с «Реалом», но это был единственный гол хозяев в этот вечер. Остальные четыре мяча забили мадридцы.

Иско забил в Примере впервые с марта прошлого года (в гостях в рамках Примеры последний раз игрок забивал в сентябре 2018 года). Его команда оторвалась от второго места в таблице на шесть очков.

Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Осасуна – Реал – 1:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Гарсия, 14; 1:1 – Иско, 33; 1:2 – Рамос, 38; 1:3 – Лукас, 84; 1:4 – Йович, 90+2.

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