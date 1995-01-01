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    Примера. «Реал» одержал волевую крупную победу над «Осасуной» и оторвался от «Барселоны» на шесть очков

    «Осасуна» открыла счет в матче с «Реалом», но это был единственный гол хозяев в этот вечер. Остальные четыре мяча забили мадридцы.

    Иско забил в Примере впервые с марта прошлого года (в гостях в рамках Примеры последний раз игрок забивал в сентябре 2018 года). Его команда оторвалась от второго места в таблице на шесть очков.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Осасуна – Реал – 1:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Гарсия, 14; 1:1 – Иско, 33; 1:2 – Рамос, 38; 1:3 – Лукас, 84; 1:4 – Йович, 90+2.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +210

      Proker 35 минут назад

      Барса победить или не победить они всё равно слабые, мягко говоря!

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      Рейтинг: +4579

      серега кашин 38 минут назад

      ну барса еще сегодня не играла

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