Жиго: «Победа над «Партизаном» принесет нам трофей. Попытаемся сыграть на максимуме»

Как бы сказал Димон Нагиев - ТРОФЕИЩЕ!
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от встречи с «Партизаном» в Кубке «Париматч» Премьер.
«Мы постараемся обыграть «Партизан» в основное время. Знаем, что победа принесет нам трофей. Поэтому попытаемся сыграть на максимуме. Наверное, сам Кубок не так важен, но мы играем в футбол, и нам хочется побеждать», – сказал Жиго.
- Матч пройдет в субботу, начало – в 14:00 мск.
- После двух матчей в активе «Спартака» 4 очка, в активе «Партизана» – 2 очка.