Жиго: «Победа над «Партизаном» принесет нам трофей. Попытаемся сыграть на максимуме»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от встречи с «Партизаном» в Кубке «Париматч» Премьер.

«Мы постараемся обыграть «Партизан» в основное время. Знаем, что победа принесет нам трофей. Поэтому попытаемся сыграть на максимуме. Наверное, сам Кубок не так важен, но мы играем в футбол, и нам хочется побеждать», – сказал Жиго.