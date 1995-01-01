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    Жиго: «Победа над «Партизаном» принесет нам трофей. Попытаемся сыграть на максимуме»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от встречи с «Партизаном» в Кубке «Париматч» Премьер.

    «Мы постараемся обыграть «Партизан» в основное время. Знаем, что победа принесет нам трофей. Поэтому попытаемся сыграть на максимуме. Наверное, сам Кубок не так важен, но мы играем в футбол, и нам хочется побеждать», – сказал Жиго.

    • Матч пройдет в субботу, начало – в 14:00 мск.
    • После двух матчей в активе «Спартака» 4 очка, в активе «Партизана» – 2 очка.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Nevsky_RU 1 час назад

      Как бы сказал Димон Нагиев - ТРОФЕИЩЕ!

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