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    Тороп – о дебюте за ЦСКА: «Волнения вообще не было»

    Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился впечатлениями после дебюта за первую команду.

    «Игра была простой. Надо было просто максимально хорошо выполнить свою работу. Одноклубники и Сергей Иванович (Овчинников – примечание «Бомбардира») поддержали меня перед матчем. Волнения вообще не было. С командой я тренируюсь полгода, уже смог адаптироваться, подсказывать партнeрам стало полегче.

    Сухой матч – это очень важно. Вселяет дополнительную уверенность. Думаю, с каждым матчем буду играть увереннее. Не ожидал, что получу приз, вручаемый лучшему игроку, но было очень приятно. Спасибо тем, кто подарил», – сказал Тороп.

    Источник: «Чемпионат»

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