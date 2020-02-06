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Тороп – о дебюте за ЦСКА: «Волнения вообще не было»

6 февраля 2020, 07:36
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился впечатлениями после дебюта за первую команду.

«Игра была простой. Надо было просто максимально хорошо выполнить свою работу. Одноклубники и Сергей Иванович (Овчинников – примечание «Бомбардира») поддержали меня перед матчем. Волнения вообще не было. С командой я тренируюсь полгода, уже смог адаптироваться, подсказывать партнeрам стало полегче.

Сухой матч – это очень важно. Вселяет дополнительную уверенность. Думаю, с каждым матчем буду играть увереннее. Не ожидал, что получу приз, вручаемый лучшему игроку, но было очень приятно. Спасибо тем, кто подарил», – сказал Тороп.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тороп Владислав
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