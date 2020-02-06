«Локомотив» ведет работу по приглашению форварда из Африки

В «Локомотиве» намерены укрепить позицию центрального нападающего после ухода в аренду Федора Смолова. По словам комментатора Нобеля Арустамяна, сейчас клуб ведет переговоры с форвардом из Африки.

Сейчас в команде два нападающих: травмированный Лука Джорджевич и автор гола в финале Евро-2016 Эдер.