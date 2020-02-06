Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» ведет работу по приглашению форварда из Африки

«Локомотив» ведет работу по приглашению форварда из Африки

6 февраля 2020, 00:31
2

В «Локомотиве» намерены укрепить позицию центрального нападающего после ухода в аренду Федора Смолова. По словам комментатора Нобеля Арустамяна, сейчас клуб ведет переговоры с форвардом из Африки.

Сейчас в команде два нападающих: травмированный Лука Джорджевич и автор гола в финале Евро-2016 Эдер.

  • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
  • Сейчас на Кубке «Париматч» Премьер команда идет третьей из четырех команд.
  • Зимой в команду не пришло ни одного нового игрока.

Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Etiainen
1580991818
Эдер забил в финале 4 года назад, будут всю жизнь вспоминать. Словно он сделал Хет-трик в финале турнира Кожаный мяч
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+