«Локомотив» ведет работу по приглашению форварда из Африки

В «Локомотиве» намерены укрепить позицию центрального нападающего после ухода в аренду Федора Смолова. По словам комментатора Нобеля Арустамяна, сейчас клуб ведет переговоры с форвардом из Африки.
Сейчас в команде два нападающих: травмированный Лука Джорджевич и автор гола в финале Евро-2016 Эдер.
- «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
- Сейчас на Кубке «Париматч» Премьер команда идет третьей из четырех команд.
- Зимой в команду не пришло ни одного нового игрока.
Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»