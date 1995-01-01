«Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» 40 матчей подряд

«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» (1:0) в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии.

Беспроигрышная серия команды Юргена Клоппа на «Энфилде» составила 40 игр.

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал дома 26 сентября 2018 года. Тогда мерсисайдцы уступили «Челси» в Кубке английской лиги со счетом 1:2.