«Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» 40 матчей подряд

Клопп создал боевую машину...даже молодежь "заряжается" его энергией.
«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» (1:0) в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии.
Беспроигрышная серия команды Юргена Клоппа на «Энфилде» составила 40 игр.
Последний раз «Ливерпуль» проигрывал дома 26 сентября 2018 года. Тогда мерсисайдцы уступили «Челси» в Кубке английской лиги со счетом 1:2.
- «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 22 очка.
- В 1/8 финала Кубка Англии команда сыграет с «Челси».