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    «Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» 40 матчей подряд

    «Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» (1:0) в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии.

    Беспроигрышная серия команды Юргена Клоппа на «Энфилде» составила 40 игр.

    Последний раз «Ливерпуль» проигрывал дома 26 сентября 2018 года. Тогда мерсисайдцы уступили «Челси» в Кубке английской лиги со счетом 1:2.

    • «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 22 очка.
    • В 1/8 финала Кубка Англии команда сыграет с «Челси».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +935

      mig28 1 час назад

      Клопп создал боевую машину...даже молодежь "заряжается" его энергией.

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