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    Manchester Evening News: Погба сказал одноклубникам, что хочет уйти из «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет уйти из английской команды. Игрок сборной Франции рассказал о своем желании одноклубникам.

    Как сообщает Manchester Evening News, игроки «МЮ» отнеслись к решению Погба с пониманием.

    • В этом сезоне Погба провел за манкунианцев всего лишь восемь матчей из-за травм.
    • «Манчестер Юнайтед» купил хавбека за 105 миллионов евро.
    • Активный интерес к Погба проявляет «Реал». Также футболиста хотел бы вернуть «Ювентус».

    Источник: Manchester Evening News

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