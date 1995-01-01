Manchester Evening News: Погба сказал одноклубникам, что хочет уйти из «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет уйти из английской команды. Игрок сборной Франции рассказал о своем желании одноклубникам.
Как сообщает Manchester Evening News, игроки «МЮ» отнеслись к решению Погба с пониманием.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет уйти из английской команды. Игрок сборной Франции рассказал о своем желании одноклубникам.
Как сообщает Manchester Evening News, игроки «МЮ» отнеслись к решению Погба с пониманием.