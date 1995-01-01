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    Норманн получил травму в матче с «Партизаном»

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн получил травму в первом тайме матча второго тура Кубка «Париматч» Премьер против «Партизана». О характере повреждения станет известно позже.

    Скандинава заменил на 19 минуте нападающий Эльдор Шомуродов, идущий вторым в списке бомбардиров чемпионата России.

    • Норманн в сезоне РПЛ провел 16 матчей, забил гол, сделал три результативных паса.
    • В январе игрок подписал новый контракт с «Ростовом».
    • Южане в РПЛ идут третьими.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +36303

      MaxRnD 7 минут назад

      Да накера ж такие плюшевые кубки нужны ?!
      Сначала Миранчук, теперь Матиас !

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