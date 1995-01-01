Норманн получил травму в матче с «Партизаном»

Да накера ж такие плюшевые кубки нужны ?!
Сначала Миранчук, теперь Матиас !
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн получил травму в первом тайме матча второго тура Кубка «Париматч» Премьер против «Партизана». О характере повреждения станет известно позже.
Скандинава заменил на 19 минуте нападающий Эльдор Шомуродов, идущий вторым в списке бомбардиров чемпионата России.
- Норманн в сезоне РПЛ провел 16 матчей, забил гол, сделал три результативных паса.
- В январе игрок подписал новый контракт с «Ростовом».
- Южане в РПЛ идут третьими.