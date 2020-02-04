Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Триппьер перенес операцию, его участие в первом матче с «Ливерпулем» под вопросом

Триппьер перенес операцию, его участие в первом матче с «Ливерпулем» под вопросом

4 февраля 2020, 17:24

Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер перенес операцию на паховой области. Началось восстановление футболиста, но его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» под вопросом.

Как пишет Sky Sports, в «Атлетико» надеются, что футболист успеет набрать кондиции к встрече с англичанами.

  • Триппьер травмировался в Саудовской Аравии 12 января во время Суперкубка Испании.
  • Первая игра «Атлетико» и «Ливерпуля» состоится 18 февраля в Мадриде.
  • «Ливерпуль» с 22-очковым отрывом лидирует в АПЛ.

Источник: Sky Sports
Лига чемпионов Испания. Примера Ливерпуль Атлетико Триппьер Киран
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+