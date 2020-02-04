Триппьер перенес операцию, его участие в первом матче с «Ливерпулем» под вопросом

Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер перенес операцию на паховой области. Началось восстановление футболиста, но его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» под вопросом.

Как пишет Sky Sports, в «Атлетико» надеются, что футболист успеет набрать кондиции к встрече с англичанами.