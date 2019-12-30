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    Триппьер перенес операцию, его участие в первом матче с «Ливерпулем» под вопросом

    Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер перенес операцию на паховой области. Началось восстановление футболиста, но его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» под вопросом.

    Как пишет Sky Sports, в «Атлетико» надеются, что футболист успеет набрать кондиции к встрече с англичанами.

    • Триппьер травмировался в Саудовской Аравии 12 января во время Суперкубка Испании.
    • Первая игра «Атлетико» и «Ливерпуля» состоится 18 февраля в Мадриде.
    • «Ливерпуль» с 22-очковым отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: Sky Sports

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