Marca: клуб Бекхэма «Интер» предложил Модричу двукратное увеличение зарплаты

Бэкс потянет? А то он уже половину европейских пенсов собрался подписывать. Контракты у них будут безумные, а уровень игры - не факт, а через пару лет они вообще закончат карьеру. Это не может быть костяк команды. Бэкс лучше бы в скаутскую службу вкладывался и делал новый Лестер или Хоффенхайм в МЛС. А как стали бы на ноги, то можно и потратиться точечно. А то так до Анжи один шаг.
Американский «Интер» интересуется полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем. Клуб из Флориды готов в два раза увеличить зарплату хорвата, информирует Marca.
Также «Интер» хотел бы заполучить нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани. У уругвайца контракт истекает летом.
- На Модрича также претендует «Ди Си Юнайтед».
- Контракт хорвата также истекает летом.
- Модрич брал «Золотой мяч».