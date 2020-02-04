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    Marca: клуб Бекхэма «Интер» предложил Модричу двукратное увеличение зарплаты

    Американский «Интер» интересуется полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем. Клуб из Флориды готов в два раза увеличить зарплату хорвата, информирует Marca.

    Также «Интер» хотел бы заполучить нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани. У уругвайца контракт истекает летом.

    • На Модрича также претендует «Ди Си Юнайтед».
    • Контракт хорвата также истекает летом.
    • Модрич брал «Золотой мяч».

    Источник: Marca

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    04.02.2020 13:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9289

      Cules2013 4 февраля, 20:54

      Бэкс потянет? А то он уже половину европейских пенсов собрался подписывать. Контракты у них будут безумные, а уровень игры - не факт, а через пару лет они вообще закончат карьеру. Это не может быть костяк команды. Бэкс лучше бы в скаутскую службу вкладывался и делал новый Лестер или Хоффенхайм в МЛС. А как стали бы на ноги, то можно и потратиться точечно. А то так до Анжи один шаг.

      1
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      Рейтинг: +1565

      solodealer 4 февраля, 17:25

      В сети покопался... ЗП Модрича сейчас - 8 млн евро в год.. Видел сообщение, что в 20-м году возможно повышение до 10-ти... Он получает столько же, сколько и Рамос..Но - САМОЕ СМЕШНОЕ - больше всех (17) получает НЕ ИГРАЮЩИЙ ПОСТОЯННО БЭЙЛ)))

      4
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      Рейтинг: +545

      ARSteven89 4 февраля, 15:03

      Ну для Модрича это вообще шикарный вариант, поскольку в Реале оставаться смысла нет, на его позиции уже замечательно играет уругваец Феде Вальверде, а в Европе он уже добился своего максимума.

      3
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      Рейтинг: +1242

      altezzik 4 февраля, 14:41

      Ага, и Дриусси...

      3
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      Рейтинг: +1886

      swot1205 > altezzik 4 февраля, 15:31

      :)

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