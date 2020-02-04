Marca: клуб Бекхэма «Интер» предложил Модричу двукратное увеличение зарплаты

Американский «Интер» интересуется полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем. Клуб из Флориды готов в два раза увеличить зарплату хорвата, информирует Marca.

Также «Интер» хотел бы заполучить нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани. У уругвайца контракт истекает летом.