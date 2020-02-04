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  • Караваев: «Смотрю сериалы в оригинале. Стараюсь поддерживать английский»

Караваев: «Смотрю сериалы в оригинале. Стараюсь поддерживать английский»

4 февраля 2020, 09:34
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о сериалах, которые его заинтересовали.

– Какие сериалы на сборах смотрите?

– Начал «Черные паруса». Очень неплохой. Еще отложил «Во все тяжкие», видел только первый сезон. Все его советуют, знаю, что крутой, но пока не зашел. И еще недавно посмотрел «Табу» с Томом Харди. Чем-то напоминает «Острые козырьки». Такой же атмосферный.

– Сериалы смотрите в оригинале?

– Да, без субтитров. Стараюсь так поддерживать английский язык. В будущем хочу еще читать в оригинале – приеду из Испании и в паузу между сборами обязательно выберу пару книг.

  • С 2014 по 2019-й год Караваев выступал в чемпионате Чехии и Голландии.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (2)
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Давид59
1580802129
Похоже в АПЛ готовится
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Ганнибал Лектор
1580835721
Молодец, парень, не хочет останавливаться. Удачи тебе, Слава!
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