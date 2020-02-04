Караваев: «Смотрю сериалы в оригинале. Стараюсь поддерживать английский»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о сериалах, которые его заинтересовали.

– Какие сериалы на сборах смотрите?

– Начал «Черные паруса». Очень неплохой. Еще отложил «Во все тяжкие», видел только первый сезон. Все его советуют, знаю, что крутой, но пока не зашел. И еще недавно посмотрел «Табу» с Томом Харди. Чем-то напоминает «Острые козырьки». Такой же атмосферный.

– Сериалы смотрите в оригинале?

– Да, без субтитров. Стараюсь так поддерживать английский язык. В будущем хочу еще читать в оригинале – приеду из Испании и в паузу между сборами обязательно выберу пару книг.