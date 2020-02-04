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  • Семин: «Я-то тут при чем, если Кокорин расторгнет контракт с «Зенитом»?»

Семин: «Я-то тут при чем, если Кокорин расторгнет контракт с «Зенитом»?»

4 февраля 2020, 01:19
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о форварде «Зенита» Александре Кокорине.

– Правда, что на замену Смолову «Локо» попытается приобрести Кокорина?

– Я не могу комментировать перспективы чужих игроков.

– А если зимой Александр расторгнет контракт с «Зенитом» по соглашению сторон?

– Расторгнет? Значит, дальше начнется новая жизнь. Я-то тут при чем, если расторгнет?

– Так реальна ли новая жизнь Кокорина в «Локомотиве»?

– А если не расторгнет? Что я вам должен сказать? Это сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива».

– Как оцениваете позицию Семака, который заявляет, что Кокорин ему нужен? Заслуживает уважения?

– Сергей – молодец, он крепкий парень. Настоящий тренер.

  • Сейчас Кокорин находится на сборе с «Зенитом-2».
  • Клуб отправил нападающего в дубль после отказа переходить на правах аренды в «Сочи».
  • Контракт игрока с петербуржцами истекает летом этого года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Кокорин Александр Семин Юрий
Комментарии (4)
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vladimir-7
1580802475
Журналист не на того напал, Семин тонкий и умный человек.
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kolyma999
1580809649
Сам недолюбливаю Зенит,и уж Кокошу тем более...Но кто то в руководстве клуба поступает не совсем правильно,а точнее просто подло.
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