Семин: «Я-то тут при чем, если Кокорин расторгнет контракт с «Зенитом»?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о форварде «Зенита» Александре Кокорине.
– Правда, что на замену Смолову «Локо» попытается приобрести Кокорина?
– Я не могу комментировать перспективы чужих игроков.
– А если зимой Александр расторгнет контракт с «Зенитом» по соглашению сторон?
– Расторгнет? Значит, дальше начнется новая жизнь. Я-то тут при чем, если расторгнет?
– Так реальна ли новая жизнь Кокорина в «Локомотиве»?
– А если не расторгнет? Что я вам должен сказать? Это сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива».
– Как оцениваете позицию Семака, который заявляет, что Кокорин ему нужен? Заслуживает уважения?
– Сергей – молодец, он крепкий парень. Настоящий тренер.
- Сейчас Кокорин находится на сборе с «Зенитом-2».
- Клуб отправил нападающего в дубль после отказа переходить на правах аренды в «Сочи».
- Контракт игрока с петербуржцами истекает летом этого года.
Источник: «Спорт-Экспресс»