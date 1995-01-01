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    Семин: «Я-то тут при чем, если Кокорин расторгнет контракт с «Зенитом»?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о форварде «Зенита» Александре Кокорине.

    – Правда, что на замену Смолову «Локо» попытается приобрести Кокорина?

    – Я не могу комментировать перспективы чужих игроков.

    – А если зимой Александр расторгнет контракт с «Зенитом» по соглашению сторон?

    – Расторгнет? Значит, дальше начнется новая жизнь. Я-то тут при чем, если расторгнет?

    – Так реальна ли новая жизнь Кокорина в «Локомотиве»?

    – А если не расторгнет? Что я вам должен сказать? Это сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива».

    – Как оцениваете позицию Семака, который заявляет, что Кокорин ему нужен? Заслуживает уважения?

    – Сергей – молодец, он крепкий парень. Настоящий тренер.

    • Сейчас Кокорин находится на сборе с «Зенитом-2».
    • Клуб отправил нападающего в дубль после отказа переходить на правах аренды в «Сочи».
    • Контракт игрока с петербуржцами истекает летом этого года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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