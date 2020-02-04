Семин: «Я-то тут при чем, если Кокорин расторгнет контракт с «Зенитом»?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о форварде «Зенита» Александре Кокорине.

– Правда, что на замену Смолову «Локо» попытается приобрести Кокорина?

– Я не могу комментировать перспективы чужих игроков.

– А если зимой Александр расторгнет контракт с «Зенитом» по соглашению сторон?

– Расторгнет? Значит, дальше начнется новая жизнь. Я-то тут при чем, если расторгнет?

– Так реальна ли новая жизнь Кокорина в «Локомотиве»?

– А если не расторгнет? Что я вам должен сказать? Это сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива».

– Как оцениваете позицию Семака, который заявляет, что Кокорин ему нужен? Заслуживает уважения?

– Сергей – молодец, он крепкий парень. Настоящий тренер.