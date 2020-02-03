Адриано: «Стараюсь смотреть игры «Спартака», это моя команда»

Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано не забывает о бывшей команде – «Спартаке». Игрок смотрит матчи российского клуба.
— Следишь за «Спартаком», за тем, как команда выступает?
— Я стараюсь смотреть игры «Спартака», это моя команда. К сожалению, не всегда получается.
— «Спартак» сейчас на десятом месте. Тебя это расстраивает?
— Конечно. Мы только недавно вместе выигрывали золотые медали, а сейчас команда в середине таблицы. Такой хороший клуб не должен быть так низко. Хочу пожелать удачи «Спартаку» и его болельщикам.
- Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.
- В составе команды игрок становился чемпионом России.
- Помимо «Спартака», Адриано выступал за украинский «Шахтер».
Источник: Sport24