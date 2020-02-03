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    Адриано: «Стараюсь смотреть игры «Спартака», это моя команда»

    Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано не забывает о бывшей команде – «Спартаке». Игрок смотрит матчи российского клуба.

    — Следишь за «Спартаком», за тем, как команда выступает?

    — Я стараюсь смотреть игры «Спартака», это моя команда. К сожалению, не всегда получается.

    — «Спартак» сейчас на десятом месте. Тебя это расстраивает?

    — Конечно. Мы только недавно вместе выигрывали золотые медали, а сейчас команда в середине таблицы. Такой хороший клуб не должен быть так низко. Хочу пожелать удачи «Спартаку» и его болельщикам.

    • Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.
    • В составе команды игрок становился чемпионом России.
    • Помимо «Спартака», Адриано выступал за украинский «Шахтер».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1898

      alarm 13 минут назад

      я тоже смотрю игры спартака, когда хочется поднять настроение и посмеяться!

      0
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      Рейтинг: +11623

      vka1970 1 час назад

      Знал бы ты , что мы новому руководству желаем.........
      Думаю таких слов ты даже и не знаешь.

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