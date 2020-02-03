Адриано: «Стараюсь смотреть игры «Спартака», это моя команда»

Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано не забывает о бывшей команде – «Спартаке». Игрок смотрит матчи российского клуба.

— Следишь за «Спартаком», за тем, как команда выступает?

— Я стараюсь смотреть игры «Спартака», это моя команда. К сожалению, не всегда получается.

— «Спартак» сейчас на десятом месте. Тебя это расстраивает?

— Конечно. Мы только недавно вместе выигрывали золотые медали, а сейчас команда в середине таблицы. Такой хороший клуб не должен быть так низко. Хочу пожелать удачи «Спартаку» и его болельщикам.