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Адриано: «Стараюсь смотреть игры «Спартака», это моя команда»

3 февраля 2020, 16:39
3

Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано не забывает о бывшей команде – «Спартаке». Игрок смотрит матчи российского клуба.

— Следишь за «Спартаком», за тем, как команда выступает?

— Я стараюсь смотреть игры «Спартака», это моя команда. К сожалению, не всегда получается.

— «Спартак» сейчас на десятом месте. Тебя это расстраивает?

— Конечно. Мы только недавно вместе выигрывали золотые медали, а сейчас команда в середине таблицы. Такой хороший клуб не должен быть так низко. Хочу пожелать удачи «Спартаку» и его болельщикам.

  • Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.
  • В составе команды игрок становился чемпионом России.
  • Помимо «Спартака», Адриано выступал за украинский «Шахтер».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Палмейрас Спартак Адриано Луис
Комментарии (3)
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vka1970
1580739896
Знал бы ты , что мы новому руководству желаем......... Думаю таких слов ты даже и не знаешь.
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vladimir-7
1580754217
Адриано поет дифирамбы бывшему клубы и напрашивается на свой возврат туда, видимо деньги закончились.
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Hektor 84
1580816143
Интересно а игры Шахтера смотрит?
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