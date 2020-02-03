Влашич: «Чалов может заиграть в «Челси», «Ман Сити», «Барселоне» или «Реале»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высоко оценил потенциал своего партнера по команде Федора Чалова.

– После разговора с Гинером Чалов отказался ехать в «Кристал Пэлас». Правильно сделал?

– Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Федора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что «Пэлас» играет в атакующий футбол, который подошел бы Федору. Забросы издали – не то, что ему удобно.

– Но чемпионат Англии гораздо сильнее российского, и даже если играешь не за «Челси», а против него, прогрессируешь. Нет?

– Не думаю. В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание.

– Слухи о том, что «Челси» попробует подписать Чалова вместо Кавани, ты воспринял как шутку?

– Нет, почему? Федор может заиграть в «Челси», «Ман Сити», «Барселоне» или «Реале» и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов еще придут.

В текущем сезоне Чалов забил шесть голов и сделал пять ассистов в 27 матчах за ЦСКА.

Рыночная стоимость 21-летнего форварда – 16 миллионов евро.

Влашич: «Главная цель ЦСКА – Лига чемпионов, а о своем будущем подумаю по окончании сезона»