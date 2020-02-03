Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Влашич: «Чалов может заиграть в «Челси», «Ман Сити», «Барселоне» или «Реале»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высоко оценил потенциал своего партнера по команде Федора Чалова.

    – После разговора с Гинером Чалов отказался ехать в «Кристал Пэлас». Правильно сделал?

    – Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Федора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что «Пэлас» играет в атакующий футбол, который подошел бы Федору. Забросы издали – не то, что ему удобно.

    – Но чемпионат Англии гораздо сильнее российского, и даже если играешь не за «Челси», а против него, прогрессируешь. Нет?

    – Не думаю. В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание.

    – Слухи о том, что «Челси» попробует подписать Чалова вместо Кавани, ты воспринял как шутку?

    – Нет, почему? Федор может заиграть в «Челси», «Ман Сити», «Барселоне» или «Реале» и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов еще придут.

    • В текущем сезоне Чалов забил шесть голов и сделал пять ассистов в 27 матчах за ЦСКА.
    • Рыночная стоимость 21-летнего форварда – 16 миллионов евро.

    Влашич: «Главная цель ЦСКА – Лига чемпионов, а о своем будущем подумаю по окончании сезона»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:31
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      Снег 13 минут назад

      Что они там курят, если в гранд-клубы всех наших сватают?... Или едят что-то...китайское?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      solodealer 46 минут назад

      Зачем же пытаться прогнозировать в полях высокой информационной неопределённости?)))
      Давайте выберем параметры будущего понадёжнее: Чалов ВЕРОЯТНО ЗАИГРАЕТ в "Тамбове", "Оренбурге"и, скорее всего , ОДНОЗНАЧНО в "Факеле", "Армавире" и ...в треньку....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3453

      Дядя Серёжа 54 минуты назад

      "Тут ведь как, может рвануть, а может и не рвануть" - ....
      А. Миронов "Новые приключения итальянцев в России."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2447

      Alekxei Z. 58 минут назад

      Вас всех ждут в АПЛ...., а уж о Реале с Барсой и говорить не приходится.
      Спят и видят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1966

      Nerlinger 1 час назад

      Хватит уж друга друга нахваливать!!! КС с Оребургом и прочими обыграть не можете!!! СуперИгроки нашлись ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2923

      serppion 1 час назад

      В России отличная лига, только в этом сезоне все команды уже повылетали и набрали всего-то 4,666 очка в европейском зачете. У Англии играют все 7 команд из семи и в их активе 14,571 очков. Уверен, коэффициент станет еще большим. Как-то такая вот пропасть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2128

      Томик 2 часа назад

      Чалов вместо Кавани - это даже на шутку не тянет. Извините, если затронул чьи то нежные чувства.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1966

      Nerlinger > Томик 1 час назад

      Влашича ежели ....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75339
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru