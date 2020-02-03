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  • Влашич: «Чалов может заиграть в «Челси», «Ман Сити», «Барселоне» или «Реале»

Влашич: «Чалов может заиграть в «Челси», «Ман Сити», «Барселоне» или «Реале»

3 февраля 2020, 11:31
11

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высоко оценил потенциал своего партнера по команде Федора Чалова.

– После разговора с Гинером Чалов отказался ехать в «Кристал Пэлас». Правильно сделал?

– Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Федора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что «Пэлас» играет в атакующий футбол, который подошел бы Федору. Забросы издали – не то, что ему удобно.

– Но чемпионат Англии гораздо сильнее российского, и даже если играешь не за «Челси», а против него, прогрессируешь. Нет?

– Не думаю. В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание.

– Слухи о том, что «Челси» попробует подписать Чалова вместо Кавани, ты воспринял как шутку?

– Нет, почему? Федор может заиграть в «Челси», «Ман Сити», «Барселоне» или «Реале» и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов еще придут.

  • В текущем сезоне Чалов забил шесть голов и сделал пять ассистов в 27 матчах за ЦСКА.
  • Рыночная стоимость 21-летнего форварда – 16 миллионов евро.

Влашич: «Главная цель ЦСКА – Лига чемпионов, а о своем будущем подумаю по окончании сезона»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Влашич Никола
Комментарии (11)
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Томик
1580720073
Чалов вместо Кавани - это даже на шутку не тянет. Извините, если затронул чьи то нежные чувства.
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serppion
1580720389
В России отличная лига, только в этом сезоне все команды уже повылетали и набрали всего-то 4,666 очка в европейском зачете. У Англии играют все 7 команд из семи и в их активе 14,571 очков. Уверен, коэффициент станет еще большим. Как-то такая вот пропасть...
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Nerlinger
1580720962
Хватит уж друга друга нахваливать!!! КС с Оребургом и прочими обыграть не можете!!! СуперИгроки нашлись ....
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Дядя Серёжа
1580724204
"Тут ведь как, может рвануть, а может и не рвануть" - .... А. Миронов "Новые приключения итальянцев в России."
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Снег
1580726665
Что они там курят, если в гранд-клубы всех наших сватают?... Или едят что-то...китайское?...
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Владислав Vlad
1580727919
А Влашич не знает? Челси, Ман Сити, Барса и Реал сказали, что возьмут Чалова только вместе с Влашичем. Никола, ты чего ж друга-то тормозишь?)))
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Aleksey!
1580731071
Ужас. Ну зачем такие разговоры. Это можно с каждым и о каждом говорить. И засирать нормальные темы.
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Artemka444
1580734588
сказки хватит рассказывать!!!!
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paracetamol
1580754865
Может заиграть, а может и нет. Кер его знает. Кот в мешке.
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Hektor 84
1580812728
Может только в Фифе на приставке
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