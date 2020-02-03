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  • Влашич: «Главная цель ЦСКА – Лига чемпионов, а о своем будущем подумаю по окончании сезона»

Влашич: «Главная цель ЦСКА – Лига чемпионов, а о своем будущем подумаю по окончании сезона»

3 февраля 2020, 10:20

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

– Что должно случиться, чтобы ты покинул ЦСКА? Это возможно ближайшим летом?

– Знаю, что ЦСКА заплатил за меня много денег, и понимаю, что на мне еще хотят заработать. Посмотрим, что будет, но я думаю не о том, что не в моей власти, а о следующей тренировке. Люблю ЦСКА, хочу побеждать в каждой игре и двигаться к цели. Главная цель для нас – Лига чемпионов, а обо всем прочем подумаю по окончании сезона.

– Если ЛЧ снова не будет, это заставит тебя уйти?

– Это не станет проблемой.

  • По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
  • В групповой этап ЛЧ в следующем сезоне попадут две лучшие команды чемпионата, а третья сыграет в квалификации.
  • Влашич выступает за армейцев с лета 2018 года, сыграл 57 матчей, забил 16 голов и сделал 13 ассистов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
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