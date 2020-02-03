Влашич: «Главная цель ЦСКА – Лига чемпионов, а о своем будущем подумаю по окончании сезона»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

– Что должно случиться, чтобы ты покинул ЦСКА? Это возможно ближайшим летом?

– Знаю, что ЦСКА заплатил за меня много денег, и понимаю, что на мне еще хотят заработать. Посмотрим, что будет, но я думаю не о том, что не в моей власти, а о следующей тренировке. Люблю ЦСКА, хочу побеждать в каждой игре и двигаться к цели. Главная цель для нас – Лига чемпионов, а обо всем прочем подумаю по окончании сезона.

– Если ЛЧ снова не будет, это заставит тебя уйти?

– Это не станет проблемой.