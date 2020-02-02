Товарищеские матчи. «Краснодар» всухую победил «Мальме», «Крылья Советов» дважды за день сыграли вничью и другие результаты

«Краснодар» провел очередной товарищеский матч в Испании и выиграл его: южане справились с представителем чемпионата Швеции. Один из мячей забил Даниил Уткин.

«Крылья Советов» провели два матча за день и в обоих не смогли победить. «Ахмат» обыграл словенскую «Муру».

Товарищеские матчи

Мальме (Швеция) – Краснодар (Россия) – 1:3 (0:0; 0:2; 0:1; 1:0)

Голы: 0:1 – Воротников, 69; 0:2 – Уткин, 72; 0:3 – Бородин, 102; 1:3 – Ракип, 116.

Крылья Советов (Самара) – Чайка (Песчанокопское) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Кулик, 3 (с пенальти); 1:1 – Голенков, 13; 2:1 – Гынсарь, 27 (с пенальти); 2:2 – Васильев, 85.

Крылья Советов (Россия) – Динамо-Брест (Белоруссия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Милевский, 15; 1:1 – Радоньич, 86.

Мура (Словения) – Ахмат (Россия) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Роши, 53; 0:2 – 58; 1:2 – Сасняра, 64.

Арарат-Армения (Армения) – Урал (Россия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 26; 1:1 – Бикфалви, 39 (с пенальти).