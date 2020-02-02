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Товарищеские матчи. «Краснодар» всухую победил «Мальме», «Крылья Советов» дважды за день сыграли вничью и другие результаты

2 февраля 2020, 20:25
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«Краснодар» провел очередной товарищеский матч в Испании и выиграл его: южане справились с представителем чемпионата Швеции. Один из мячей забил Даниил Уткин.

«Крылья Советов» провели два матча за день и в обоих не смогли победить. «Ахмат» обыграл словенскую «Муру».

Товарищеские матчи

Мальме (Швеция) – Краснодар (Россия) – 1:3 (0:0; 0:2; 0:1; 1:0)

Голы: 0:1 – Воротников, 69; 0:2 – Уткин, 72; 0:3 – Бородин, 102; 1:3 – Ракип, 116.

Крылья Советов (Самара) – Чайка (Песчанокопское) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Кулик, 3 (с пенальти); 1:1 – Голенков, 13; 2:1 – Гынсарь, 27 (с пенальти); 2:2 – Васильев, 85.

Крылья Советов (Россия) – Динамо-Брест (Белоруссия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Милевский, 15; 1:1 – Радоньич, 86.

Мура (Словения) – Ахмат (Россия) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Роши, 53; 0:2 – 58; 1:2 – Сасняра, 64.

Арарат-Армения (Армения) – Урал (Россия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 26; 1:1 – Бикфалви, 39 (с пенальти).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат Урал Краснодар
Комментарии (6)
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radist_21
1580664886
Бомбардир-равнение на чемп?Матч шел в 3 тайма,счет 3-1!!!
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radist_21
1580665873
Основа в 1 тайме ничего не сделала,а во 2-м молодежь разобралась с шведами!
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Ковастер
1580666140
А в стане быков опять появился 18ти летний воспитанник- Воротников. Не высокого росточка, а на подходах к штрафной умело разобрался и отправил мяч в дальний угол. Молодец. И Уткин на добивании проявил голевоё чутьё после подачи углового.
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Ковастер
1580666812
Третий гол Быки тоже после углового забили. Ай да молодёжь, ай да молодцы.
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Кузьмич на трибуне
1580671151
Ай да бычки, посмотрел голы, Воротников понравился. а ведь он всего то 2001года.
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