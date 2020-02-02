Иванович: «VAR – это не футбол. Если бы не было ошибок, «Реал» бы не выиграл ЛЧ 13 раз»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказал мнение о нововведениях в футболе. Сербский футболист признался, что не любит VAR.

— За вашу карьеру в футболе произошло много перемен. Что вам нравится, а что, может быть, не очень? Что скажете о VAR, например?

— Мне не нравится и никогда не будет нравиться VAR. Для меня это не футбол. Так вообще можно дойти до того, что убрать судью с поля и играть как в компьютерной игре. Ошибки случаются у всех. Знаете, это то же самое, как если бы защитник терял мяч, команда пропускала гол, а потом говорила бы: «Нет, так не пойдет, верните нам мяч». Так что я против VAR. Футбол — такая игра, в которой соперника можно обмануть. Если судья не ошибается специально, то VAR не нужен.

— В Англии же вообще при офсайде считают каждый миллиметр.

— Я не понимаю этого. Если бы в футболе не было ошибок, «Реал» бы не выиграл Лигу чемпионов 13 раз. И «Барселона» бы столько титулов не взяла. Но раз уж приняли такое решение, значит, мы должны адаптироваться и привыкать. Мое мнение: футбол без VAR лучше. VAR убивает эмоции: игрок, забивший мяч, успевает отпраздновать гол, а потом судья через три минуты говорит ему, что гол не засчитан. Футбол — живая игра, нужно давать ей идти. Сейчас больше говорят про VAR, а VAR — это же лишь маленькая часть футбола, значительно менее важная, чем сама игра.