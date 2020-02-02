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  • Иванович: «VAR – это не футбол. Если бы не было ошибок, «Реал» бы не выиграл ЛЧ 13 раз»

Иванович: «VAR – это не футбол. Если бы не было ошибок, «Реал» бы не выиграл ЛЧ 13 раз»

2 февраля 2020, 13:52
23

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказал мнение о нововведениях в футболе. Сербский футболист признался, что не любит VAR.

— За вашу карьеру в футболе произошло много перемен. Что вам нравится, а что, может быть, не очень? Что скажете о VAR, например?

— Мне не нравится и никогда не будет нравиться VAR. Для меня это не футбол. Так вообще можно дойти до того, что убрать судью с поля и играть как в компьютерной игре. Ошибки случаются у всех. Знаете, это то же самое, как если бы защитник терял мяч, команда пропускала гол, а потом говорила бы: «Нет, так не пойдет, верните нам мяч». Так что я против VAR. Футбол — такая игра, в которой соперника можно обмануть. Если судья не ошибается специально, то VAR не нужен.

— В Англии же вообще при офсайде считают каждый миллиметр.

— Я не понимаю этого. Если бы в футболе не было ошибок, «Реал» бы не выиграл Лигу чемпионов 13 раз. И «Барселона» бы столько титулов не взяла. Но раз уж приняли такое решение, значит, мы должны адаптироваться и привыкать. Мое мнение: футбол без VAR лучше. VAR убивает эмоции: игрок, забивший мяч, успевает отпраздновать гол, а потом судья через три минуты говорит ему, что гол не засчитан. Футбол — живая игра, нужно давать ей идти. Сейчас больше говорят про VAR, а VAR — это же лишь маленькая часть футбола, значительно менее важная, чем сама игра.

  • Контракт 35-летнего Ивановича с «Зенитом» рассчитан до июня 2020 года.
  • Петербуржцы уверенно лидируют в РПЛ, опережая ближайшего соперника на десять очков.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (23)
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Давид59
1580641195
Мнение спорное, но одно верно: празднуешь гол, а потом его отменяют. Это нечто.
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Derzkiy1
1580642453
Да тут можно вечно перечислять , Марадона со своей рукой не такой популярный был бы, чушь сказал ! Да базара 0 , что вар ошибается так же ! Смысла от него нету ! Сказал бы про свой Зенит , если бы судьи бабки на брали , мы бы не были на первом месте !
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SLADE2019
1580642835
Весьма спорное заключение. Реал до многих финалов на таких ошибках доходил. Да и вообще, при чем тут Реал? Про Зенит, согласен, что интереснее было почитать.
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САДЫЧОК
1580643735
Логики у Ивановича нет ! Также , можно ляпнуть , что Реал мог бы 25 раз взять ЛЧ !
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САДЫЧОК
1580643954
Всё очень просто ! Если ВАР , просматривают непонятно , кто ! То тогда , толку от ВАР "НОЛЬ " !
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Danish Dynamite
1580646531
Абсолютно согласен во всем! Особенно касаемо компьютерщины и убийства эмоций. Футбол мы любим не только за красоту, но и за руку Бога, и за нырки Тотти, и за жест Эффенберга, и за судейство Чакыра. ВАР убивает живость - в этом Иванович прав на все сто.
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Cules2013
1580646719
Очередной бред сивой кобылы. Я вообще в шоке, как люди признаются, что считают обман и ошибки частью игры. Зачем тогда вообще правила - оставим только одно - занести мяч в ворота соперника и превратим футбол в месиво похлеще ММА и регби. А что? У нас же главное победить, обмануть и т.п. Это какой-то синдром Диего Косты, когда сначала бьёшь исподтишка, а потом жалуешься, что это заметил судья, наказал и тебе бедному играть в футбол не даёт. Какой нахер дух футбола? Это антифутбольные высказывания. Речи даже быть не должно об отмене ВАР, только о его улучшении. Вы уже забыли, как раньше десятки тысяч болельщиков по всему миру были в ярости после каждого второго матча, где судья не видел метровые оффсайды, не ставил очевидные пенальти или не удалял игроков, просто потому что не рассмотрел эпизод. И то, что из-за таких ляпов Реал или кто-то ещё брал титулы - это позор, а не часть игры. Это упущение, т.к. технологии надо было вводить раньше и к текущему моменту они бы уже были бы более совершенны, чем сейчас.
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Jhon1989
1580647520
Вам что var не var один хрен в плюсе... А про Реал и Барсу ты полную чушь ляпнул!
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Garrincha58
1580649974
что с VAR что без VAR зеНИТ никогда не выиграет хотя бы один раз ЛЧ потому что им руководит Газпром
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Владислав Vlad
1580668961
Без ВАР - играй во дворе.
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