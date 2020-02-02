Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Иванович: «VAR – это не футбол. Если бы не было ошибок, «Реал» бы не выиграл ЛЧ 13 раз»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказал мнение о нововведениях в футболе. Сербский футболист признался, что не любит VAR.

    — За вашу карьеру в футболе произошло много перемен. Что вам нравится, а что, может быть, не очень? Что скажете о VAR, например?

    — Мне не нравится и никогда не будет нравиться VAR. Для меня это не футбол. Так вообще можно дойти до того, что убрать судью с поля и играть как в компьютерной игре. Ошибки случаются у всех. Знаете, это то же самое, как если бы защитник терял мяч, команда пропускала гол, а потом говорила бы: «Нет, так не пойдет, верните нам мяч». Так что я против VAR. Футбол — такая игра, в которой соперника можно обмануть. Если судья не ошибается специально, то VAR не нужен.

    — В Англии же вообще при офсайде считают каждый миллиметр.

    — Я не понимаю этого. Если бы в футболе не было ошибок, «Реал» бы не выиграл Лигу чемпионов 13 раз. И «Барселона» бы столько титулов не взяла. Но раз уж приняли такое решение, значит, мы должны адаптироваться и привыкать. Мое мнение: футбол без VAR лучше. VAR убивает эмоции: игрок, забивший мяч, успевает отпраздновать гол, а потом судья через три минуты говорит ему, что гол не засчитан. Футбол — живая игра, нужно давать ей идти. Сейчас больше говорят про VAR, а VAR — это же лишь маленькая часть футбола, значительно менее важная, чем сама игра.

    • Контракт 35-летнего Ивановича с «Зенитом» рассчитан до июня 2020 года.
    • Петербуржцы уверенно лидируют в РПЛ, опережая ближайшего соперника на десять очков.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:52
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4787

      subbotaspartak 36 секунд назад

      У кого больше денег - там и ВАР,
      Чем не товар?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1683

      Danish Dynamite 1 минуту назад

      Абсолютно согласен во всем! Особенно касаемо компьютерщины и убийства эмоций. Футбол мы любим не только за красоту, но и за руку Бога, и за нырки Тотти, и за жест Эффенберга, и за судейство Чакыра. ВАР убивает живость - в этом Иванович прав на все сто.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня > Danish Dynamite 1 минуту назад

      и за дебиловв как фанаты в зенитке да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня 21 минуту назад

      иди полы протри в зинитке ивановна хахахаххаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22821

      gol_kak_sokol 39 минут назад

      Не бзди Бранислав. Сажайте Вилкова за ВАР, и футбол начнет нравится.
      "Футбол — такая игра, в которой соперника можно обмануть". Ты прав, и судей тоже, если они обманываться рады. Ракицкий сможет играть руками, зюба класть руки на плечи соперника и забивать из офсайда. И никакой ВАР не помешает сделать синит фуфельным чемпионом. Ждем этого триумфа, но за границу будете ездить только для игр с Доделанжем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3673

      САДЫЧОК 44 минуты назад

      Всё очень просто ! Если ВАР , просматривают непонятно , кто ! То тогда , толку от ВАР "НОЛЬ " !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3673

      САДЫЧОК 48 минут назад

      Логики у Ивановича нет ! Также , можно ляпнуть , что Реал мог бы 25 раз взять ЛЧ !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      SLADE2019 1 час назад

      Весьма спорное заключение. Реал до многих финалов на таких ошибках доходил. Да и вообще, при чем тут Реал? Про Зенит, согласен, что интереснее было почитать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Derzkiy1 1 час назад

      Да тут можно вечно перечислять , Марадона со своей рукой не такой популярный был бы, чушь сказал ! Да базара 0 , что вар ошибается так же ! Смысла от него нету ! Сказал бы про свой Зенит , если бы судьи бабки на брали , мы бы не были на первом месте !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3363

      JTherry > Derzkiy1 1 час назад

      чемпионат РПЛ им. Газпрёма))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3673

      САДЫЧОК > Derzkiy1 46 минут назад

      Согласен ! Так же , как ты сказал ЧУШЬ ! Марадона и без руки на все времена "бог футбола "!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      ZENIT****** 1 час назад

      Смело,по делу. Уважаю!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      AleSan4es > ZENIT****** 1 час назад

      Конечно, вам ***** и с вар подсуживают херу толку

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1931

      Давид59 1 час назад

      Мнение спорное, но одно верно: празднуешь гол, а потом его отменяют. Это нечто.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75339
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru