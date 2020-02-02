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    Иванович: «При всем уважении к болельщикам других команд, «Зенит» – это что-то особенное»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о своем отношении к болельщикам петербургского клуба.

    — Ярослав Ракицкий сказал: «Болельщики «Зенита» — крутые!». Поддержите эту цитату?

    — Как только я перешел в «Зенит», сразу сказал, что болельщики здесь уникальные, ведь у них всего один клуб на такой большой город. При всем уважении к поклонникам других команд, «Зенит» — это что-то особенное. Фанаты очень стараются, «Зенит» является самым посещаемым клубом в России. Болельщики дают нам силы. Даже когда мы играем на выезде — например, на холоде в Казани — и ты видишь, сколько человек приехали поддержать команду, ты понимаешь, что это, наверное, настоящая любовь. Эти люди любят «Зенит» даже больше, чем сам футбол. Я горжусь ими. Когда мы ощущаем их поддержку, мы стремимся сделать все для того, чтобы победить и сделать их счастливыми.

    — Вас восхищают акции болельщиков вроде тех, что они устраивали перед матчем с «Фенербахче» или когда встречали команду в «Пулково»?

    — Конечно. Они хотят показать, насколько для них важен «Зенит». Им важно, чтобы игроки, в том числе легионеры, почувствовали, как сильно они любят клуб. Мы понимаем и уважаем это, стараемся в ответ добиваться побед.

    • Контракт 35-летнего Ивановича с «Зенитом» рассчитан до июня 2020 года.
    • Петербуржцы уверенно лидируют в РПЛ, опережая ближайшего соперника на десять очков.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии21
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      Рейтинг: -92

      Аденн 33 минуты назад

      ха-ха, ну да бЗенитец особенное, коккретная куча дерьма.

      1
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      Рейтинг: +2986

      Путник 13 1 час назад

      Могли бы поддержать Сашу Кокорина. Но все промолчали ..коллектив называется.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +542

      Semenycch 1 час назад

      Убежден, Ивановича нужно продлевать. Он в отличной форме! А кроме того, его связка с Ракицким вообще великолепна. А если принять во внимание, что перед Ивановичем - Ракицким играют Барриос - Оздоев, та еще сладкая парочка, то центр обороны в Зените пройти крайне сложно. Кто то скажет - для Лиги Чемпионов и Иванович и Ракицкий игроки медленные. Совершенно верно. Но при чем тут только эти двое? Вообще Зенит по командной скорости уступает командам ведущих лиг, не говоря уже об остальных командах РПЛ. С ужесточением лимита скорость Футбола может еще более упасть.
      Господин Путин, с чьего повеления ужесточают лимит, не нужно совать свой нос в футбол, он ничего не понимает в этом виде спорта!

      0
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      Рейтинг: +329

      Sanches65 2 часа назад

      Петушиный клуб, других таких нет.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1848

      alarm > Sanches65 2 часа назад

      напомню, что дезеув играл за спартак и стал его легендой)

      -1
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      ...
      Рейтинг: -92

      Аденн > alarm 32 минуты назад

      бзенитовская легенда, мадам кокорИн, де Зеуву даст фору. ха-ха

      1
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      Рейтинг: +869

      Hektor 84 > alarm 28 минут назад

      Ваши легенды кранневитер , мак, 8 поленьев в Сочи. А еще забыл про Ригони. Позор вашему бзениту

      0
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      ...
      Рейтинг: +869

      Hektor 84 > alarm 26 минут назад

      А еще Маркизио и малком

      0
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      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня > alarm 18 минут назад

      толи дело у вас ******** Леандро играл хахаххахаха паредес а правильно передаст хахахха

      1
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      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня > Аденн 17 минут назад

      там клоун на клоуне в зеньке

      1
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      Рейтинг: +1044

      Etiainen 2 часа назад

      бабло особенное там)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1848

      alarm 2 часа назад

      позор хрякам!

      -1
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      Рейтинг: +768

      MDAR > alarm 2 часа назад

      Ты даже на своей ветке не ровно дышишь к Спартаку. А это значит, что ты тайный поклонник Ромбика. Но ты в этом не можешь признаться. Потому, что ты боишься, что тебя неправильно поймут твои кенты. Забей на них и скажи, что ты Спартач с большой буквы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20879

      VVM1964 > alarm 1 час назад

      У Зенита "болельщики уникальные" , это точно - редкостные дебилы и аларм , борат и пр... тому наглядный пример )))))

      4
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      Рейтинг: -92

      Аденн > alarm 31 минуту назад

      завидуешь плесень? ха-ха

      1
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      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня > MDAR 16 минут назад

      его фратрия просто поймала и флаг зинитке в его очко засунули поэтому он ноет тут хаххахаха

      0
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      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня > alarm 5 минут назад

      позор зинитке по жизни

      0
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      Рейтинг: +3336

      polt 2 часа назад

      Зениту бы еще заиграть красиво , а то тягомотный и нетехничный футбол показывают. Кокорина не хватает!

      1
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      Рейтинг: +542

      Semenycch > polt 1 час назад

      Что такое красиво по твоему?

      0
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      Рейтинг: +22821

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Что стесняться, предлагаю Бомбардиру сделать зеркало официального сайта синита. Полагаю, что сайт любой команды содержит подобную хрень, но сайт синита выбран очень прозорливо.

      2
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      Рейтинг: +3363

      JTherry > gol_kak_sokol 41 минуту назад

      откуда баблишко? с газпрёма, вестимо))))

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