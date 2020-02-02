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  • Иванович: «При всем уважении к болельщикам других команд, «Зенит» – это что-то особенное»

Иванович: «При всем уважении к болельщикам других команд, «Зенит» – это что-то особенное»

2 февраля 2020, 12:38
16

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о своем отношении к болельщикам петербургского клуба.

— Ярослав Ракицкий сказал: «Болельщики «Зенита» — крутые!». Поддержите эту цитату?

— Как только я перешел в «Зенит», сразу сказал, что болельщики здесь уникальные, ведь у них всего один клуб на такой большой город. При всем уважении к поклонникам других команд, «Зенит» — это что-то особенное. Фанаты очень стараются, «Зенит» является самым посещаемым клубом в России. Болельщики дают нам силы. Даже когда мы играем на выезде — например, на холоде в Казани — и ты видишь, сколько человек приехали поддержать команду, ты понимаешь, что это, наверное, настоящая любовь. Эти люди любят «Зенит» даже больше, чем сам футбол. Я горжусь ими. Когда мы ощущаем их поддержку, мы стремимся сделать все для того, чтобы победить и сделать их счастливыми.

— Вас восхищают акции болельщиков вроде тех, что они устраивали перед матчем с «Фенербахче» или когда встречали команду в «Пулково»?

— Конечно. Они хотят показать, насколько для них важен «Зенит». Им важно, чтобы игроки, в том числе легионеры, почувствовали, как сильно они любят клуб. Мы понимаем и уважаем это, стараемся в ответ добиваться побед.

  • Контракт 35-летнего Ивановича с «Зенитом» рассчитан до июня 2020 года.
  • Петербуржцы уверенно лидируют в РПЛ, опережая ближайшего соперника на десять очков.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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polt
1580637762
Зениту бы еще заиграть красиво , а то тягомотный и нетехничный футбол показывают. Кокорина не хватает!
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Etiainen
1580638184
бабло особенное там)
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Sanches65
1580638884
Петушиный клуб, других таких нет.
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Путник 13
1580640803
Могли бы поддержать Сашу Кокорина. Но все промолчали ..коллектив называется.
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subbotaspartak
1580646875
Если бы к примеру за Краснодар играл, Точно так же и сказал.
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Серж 69
1580648791
Да уж особенный клуб...Для Ивановича главная приятная особенность в том,что нигде бы он таких денег получать бы не смог.Чего уж, не молод,годы идут,а денежки хорошие капают без проблем.Тут все у него станут лучшими и особенными,и Миллер душка,и болелы.Наверняка говорил как нибудь,все это говорят,что все мы одна команда,вот взял бы и встрял бы за Кокорина,Дзюбу бы прихватил и прочих,вы же команда,типа..Но нет,что-то никто не высказался решительно,мало ли,что там получится,денежки то дороже..Да и Дзюба,обычно говорливый не в меру,а тут словно воды в рот набрал.Конечно,это не на болельщиков жаловаться,чуть что серьёзное-сразу в кусты и молчок.
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Plyash
1580650603
После того,как поступили с Кокориным я поверил,что "Зенит - это нечто особенное",только вот что? Потом понял,что это "особенное дерьмо".
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