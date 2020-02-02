Иванович: «При всем уважении к болельщикам других команд, «Зенит» – это что-то особенное»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о своем отношении к болельщикам петербургского клуба.

— Ярослав Ракицкий сказал: «Болельщики «Зенита» — крутые!». Поддержите эту цитату?

— Как только я перешел в «Зенит», сразу сказал, что болельщики здесь уникальные, ведь у них всего один клуб на такой большой город. При всем уважении к поклонникам других команд, «Зенит» — это что-то особенное. Фанаты очень стараются, «Зенит» является самым посещаемым клубом в России. Болельщики дают нам силы. Даже когда мы играем на выезде — например, на холоде в Казани — и ты видишь, сколько человек приехали поддержать команду, ты понимаешь, что это, наверное, настоящая любовь. Эти люди любят «Зенит» даже больше, чем сам футбол. Я горжусь ими. Когда мы ощущаем их поддержку, мы стремимся сделать все для того, чтобы победить и сделать их счастливыми.

— Вас восхищают акции болельщиков вроде тех, что они устраивали перед матчем с «Фенербахче» или когда встречали команду в «Пулково»?

— Конечно. Они хотят показать, насколько для них важен «Зенит». Им важно, чтобы игроки, в том числе легионеры, почувствовали, как сильно они любят клуб. Мы понимаем и уважаем это, стараемся в ответ добиваться побед.