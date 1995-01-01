Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» благодаря дублю Мирзова обыграл «Ростов» и вышел в лидеры

«Спартак» после первого тура Кубка «Париматч» Премьер возглавил таблицу: в стартовом матче москвичи победили «Ростов». Дублем отметился Резиуан Мирзов.

Это первая победа «Спартака» с 9 ноября. Ростовчане из последних шести матчей проиграли четыре.

Кубок «Париматч» Премьер. 1-й тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мирзов, 50; 2:0 – Мирзов, 75; 2:1 – Хаджикадунич, 89.