Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» благодаря дублю Мирзова обыграл «Ростов» и вышел в лидеры

Победа приятна, но не более того. Командной игры пока нет, все решили несколько игроков. Неприятно поразил Шурик, он все так же плох и уже никто не сможет кормить нас сказками о плохой форме после болезни. Тиль, 18 лямов..!!! Ни о чем - печалька. Неожиданно порадовал Мирзов.
«Спартак» после первого тура Кубка «Париматч» Премьер возглавил таблицу: в стартовом матче москвичи победили «Ростов». Дублем отметился Резиуан Мирзов.
Это первая победа «Спартака» с 9 ноября. Ростовчане из последних шести матчей проиграли четыре.
Кубок «Париматч» Премьер. 1-й тур
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Мирзов, 50; 2:0 – Мирзов, 75; 2:1 – Хаджикадунич, 89.