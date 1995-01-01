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    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» благодаря дублю Мирзова обыграл «Ростов» и вышел в лидеры

    «Спартак» после первого тура Кубка «Париматч» Премьер возглавил таблицу: в стартовом матче москвичи победили «Ростов». Дублем отметился Резиуан Мирзов.

    Это первая победа «Спартака» с 9 ноября. Ростовчане из последних шести матчей проиграли четыре.

    Кубок «Париматч» Премьер. 1-й тур

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мирзов, 50; 2:0 – Мирзов, 75; 2:1 – Хаджикадунич, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии11
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      Рейтинг: +21586

      oyabun 35 секунд назад

      Победа приятна, но не более того. Командной игры пока нет, все решили несколько игроков. Неприятно поразил Шурик, он все так же плох и уже никто не сможет кормить нас сказками о плохой форме после болезни. Тиль, 18 лямов..!!! Ни о чем - печалька. Неожиданно порадовал Мирзов.

      0
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      Рейтинг: +22799

      gol_kak_sokol 2 минуты назад

      Во втором тайме было больше движения за счет действий Бакаева, Мирзова и Глушенкова - это и дало результат. Понятно стало, что приобретение Шюррле и Тиля - деньги на ветер.
      Очень достойно отыграл Маркетесов. Не знаю, кто он и откуда, у него росс. паспорт?

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      Рейтинг: +36239

      MaxRnD 5 минут назад

      Хаджикадунич - красавчик, два привёз, один забил. В регулярном чемпионате то же самое, только в регулярном не забивает...
      PS Хорошо хоть Осипенко появился !

      1
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      Рейтинг: +901

      Иван Петров 1986 7 минут назад

      Победили, но игра не впечатляет.

      0
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      Рейтинг: +1823

      alarm 9 минут назад

      рылы, поздравляю вас! но всё равно стыдно за спартаг)

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      Рейтинг: +219

      NEONFOL 9 минут назад

      Мирзов удивил, Гулиев, Глушенков наконец-то показали качественный футбол, Бакаев как обычно на своём уровне, молодые ребята старались от души, но Мельгарехо, Тиль, Понсе, Шурле, вообще ни о чём, даже старичок Ещенко был неплох, а этим надо на скамейку присаживаться или на выход. С победой КБ

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      Рейтинг: +2113

      Томик > NEONFOL 6 минут назад

      Ну да, на своём уровне - один пас, потом пробежка через всё поле, пас не дал - сам засрал, потом пропал, потом заработал штрафной, с которого забили - всё как всегда.

      0
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      Рейтинг: +2769

      mopecekca 11 минут назад

      Ребров поражает своей стабильностью. Один удар -один гол и все выносы на ногу сопернику.

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      Рейтинг: +219

      NEONFOL > mopecekca 8 минут назад

      а розыгрыш мяча какой опасный, капец он, даёт разводить молодому пацану, нет чтоб выбить от греха, Спартаку надо беречь Максименко как зеницу ока, иначе встанет этот дед и привет фнл

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      Рейтинг: +22799

      gol_kak_sokol > mopecekca 15 секунд назад

      В голе Ребров не виноват. Виноват Тиль, который проиграл воздух более низкому игроку.

      0
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      Рейтинг: +463

      Dizgen 11 минут назад

      Валидол))

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