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    Агент Алексея Миранчука: «Все новости будут летом»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, дал понять, что зимой его клиент не планирует менять команду.

    «Все новости будут летом», – заявил агент.

    • По информации Betting Insider, в четверг арендовать российского хавбека пытался «Милан».
    • Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1811

      alarm 2 часа назад

      да блин, какой миранчук? десятый час - и ни одной новости про спартаг. где комментарии писать?

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