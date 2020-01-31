Агент Алексея Миранчука: «Все новости будут летом»

да блин, какой миранчук? десятый час - и ни одной новости про спартаг. где комментарии писать?
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, дал понять, что зимой его клиент не планирует менять команду.
«Все новости будут летом», – заявил агент.
- По информации Betting Insider, в четверг арендовать российского хавбека пытался «Милан».
- Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.
- В текущем сезоне он провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.