Тедеско: «Благодарен Цорну, который смог приобрести для «Спартака» Соболева. Томас сделал хорошую работу»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал аренду форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Немец выделил генерального директора москвичей Томаса Цорна.
«Мы нуждаемся в Соболеве на сто процентов, нуждаемся в нападающем такого плана. Я благодарен Томасу Цорну, который смог приобрести его для нас, он сделал хорошую работу. Я не хочу сказать, что другие наши нападающие плохие, у нас все игроки хорошие. Футбол — не театр одного актeра, а командная игра», – полагает Тедеско.
- Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
- У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
- В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.
Источник: Sport24