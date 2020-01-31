Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско: «Благодарен Цорну, который смог приобрести для «Спартака» Соболева. Томас сделал хорошую работу»

Тедеско: «Благодарен Цорну, который смог приобрести для «Спартака» Соболева. Томас сделал хорошую работу»

31 января 2020, 23:26
17

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал аренду форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Немец выделил генерального директора москвичей Томаса Цорна.

«Мы нуждаемся в Соболеве на сто процентов, нуждаемся в нападающем такого плана. Я благодарен Томасу Цорну, который смог приобрести его для нас, он сделал хорошую работу. Я не хочу сказать, что другие наши нападающие плохие, у нас все игроки хорошие. Футбол — не театр одного актeра, а командная игра», – полагает Тедеско.

  • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
  • У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
  • В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Крылья Советов Спартак Соболев Александр Тедеско Доменико Цорн Томас
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Matu
1580502669
"Главный тренер «Спартака» Томас Цорн" - пока вроде нет)
Ответить
JTherry
1580503420
хотелось бы, чтобы у Соболева все получилось в Спартаке!!!
Ответить
acor94
1580504659
Томас Цорн благодарен Томасу Цорну. сам себя не похвалишь, никто не похвалит)
Ответить
Plyash
1580506302
Томас Цорн в двух лицах? Двуликий анус,.....простите,Янус. Кто пишет эту чушь? Кто ответствует за эту чушь? Источник: Sport24. А контроль "бомбардира" существует?
Ответить
апоголлл
1580507061
во как начирикали,зверюги,хоть-бы писанину свою проверяли-бы,прежде чем выкладывать.
Ответить
Диктор
1580525353
Используй его на полную мощь
Ответить
Д Альбертини
1580528026
Цорн уже до главного тренера доработался в Спартаке)))
Ответить
_Marqella_
1580540083
Спартак ослабляет конкурентов, подленько..
Ответить
vka1970
1580550132
На счёт благодарностей не знаю, а вот на счёт того , что Спартак явно разнообразил атакующие схемы, имея как минимум столба в чужой штрафной, явный плюс.Это как раз то, что последнее время не хватало. Удачи.
Ответить
Фан666
1580554729
Соболев станет очередной жертвой Спартака. Погибнет там
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+