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    Тедеско: «Благодарен Цорну, который смог приобрести для «Спартака» Соболева. Томас сделал хорошую работу»

    Главный тренер «Спартака» Томас Цорн прокомментировал аренду форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Немец выделил генерального директора москвичей Томаса Цорна.

    «Мы нуждаемся в Соболеве на сто процентов, нуждаемся в нападающем такого плана. Я благодарен Томасу Цорну, который смог приобрести его для нас, он сделал хорошую работу. Я не хочу сказать, что другие наши нападающие плохие, у нас все игроки хорошие. Футбол — не театр одного актeра, а командная игра», – полагает Тедеско.

    • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
    • У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
    • В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.

    Источник: Sport24

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    31.01.2020 23:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +742

      апоголлл 2 минуты назад

      во как начирикали,зверюги,хоть-бы писанину свою проверяли-бы,прежде чем выкладывать.

      0
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      Рейтинг: +1750

      playsh 15 минут назад

      Томас Цорн в двух лицах? Двуликий анус,.....простите,Янус.
      Кто пишет эту чушь? Кто ответствует за эту чушь?
      Источник: Sport24. А контроль "бомбардира" существует?

      0
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      Рейтинг: +883

      acor94 42 минуты назад

      Томас Цорн благодарен Томасу Цорну. сам себя не похвалишь, никто не похвалит)

      1
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      Рейтинг: +3302

      JTherry 1 час назад

      хотелось бы, чтобы у Соболева все получилось в Спартаке!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +104

      Matu 1 час назад

      "Главный тренер «Спартака» Томас Цорн" - пока вроде нет)

      2
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