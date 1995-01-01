Игнатьев – Смолову: «Ну ты устроил шок-контент, конечно»

,,Сельта,,-- 18 место из 20 команд. Прекрасное местоположение,чтобы Смо,мог доказать всем и себе, что при нем команда будет иметь поступательное движение вверх...
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поздравил одноклубника Федора Смолова с переходом в «Сельту».
«Ну ты устроил шок-контент, конечно! Удачи, брат», – подписал совместно фото со Смоловым Игнатьев,
Федор ответил: «жми «смотреть дальше».
- Форвард перейдет в «Сельту» на правах аренды.
- Испанский клуб заплатил за трансфер 600 тысяч евро.