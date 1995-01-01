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    Игнатьев – Смолову: «Ну ты устроил шок-контент, конечно»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поздравил одноклубника Федора Смолова с переходом в «Сельту».

    «Ну ты устроил шок-контент, конечно! Удачи, брат», – подписал совместно фото со Смоловым Игнатьев,

    Федор ответил: «жми «смотреть дальше».

    • Форвард перейдет в «Сельту» на правах аренды.
    • Испанский клуб заплатил за трансфер 600 тысяч евро.

    text

    Публикация от text (@ignatev_vlad) 30 Янв 2020 в 11:38 PST

    Источник: Инстаграм Владислава Игнатьева

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7911

      alex1951 2 часа назад

      ,,Сельта,,-- 18 место из 20 команд. Прекрасное местоположение,чтобы Смо,мог доказать всем и себе, что при нем команда будет иметь поступательное движение вверх...

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