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  • Журналист Короткин: «Летом в «Спартаке» бродили мысли по поводу подписания Кокорина»

Журналист Короткин: «Летом в «Спартаке» бродили мысли по поводу подписания Кокорина»

31 января 2020, 01:18
10

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что «Спартак» летом допускал вариант подписания форварда «Зенита» Александра Кокорина. В январе игрока арендовал «Сочи», но нападающий не захотел туда переходить.

«В вопросе Кокорина внимательно надо смотреть в сторону «Спартака». Знаю, что у руководства клуба некие мысли бродили по поводу [подписания], когда у игрока закончился прошлым летом контракт и он еще был в колонии. Но у «Зенита» было право первой ночи: если «Зенит» обозначил, то никто и не полез», – рассказал Короткин.

  • Футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
  • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (10)
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VVM1964
1580423541
"У «Зенита» было право первой ночи" - вот вот и она затянулась , пока во все дыры не оттрахают не отпустят ((((((( p.s. А на счет мыслей в Спартаке - так не надо юмор всерьез воспринимать .
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Hektor 84
1580424294
Очередная брехня от Короткина. Главный среди брехунов, опережает Аланазарова, Конова и Карпова.
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Alex Flash
1580436639
А где вы еще не бродили со своими бредовыми новостями
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mihail200606
1580442864
Мысли бродят отдельно, Спартак-отдельно..
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Диктор
1580447965
Ну и Хорошо что только бродили= по факту он не нужен команде
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моэм
1580454454
Брожение в Спартаке?...это в точку... из этакой браги пока получается только тошнотворная "сивуха"....первач то будет?
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vka1970
1580455553
Право первой ночи ? Это всё , что нужно знать про Газпром .
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O-kolesov
1580456858
Короткин умеет читать мысли на расстоянии? Тоже мне " Вольф Мессинг" нашёлся.
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Томик
1580465749
Так они его и переподписали только поэтому, что ли. А теперь не знают, что делать с ним?
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