Журналист Короткин: «Летом в «Спартаке» бродили мысли по поводу подписания Кокорина»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что «Спартак» летом допускал вариант подписания форварда «Зенита» Александра Кокорина. В январе игрока арендовал «Сочи», но нападающий не захотел туда переходить.
«В вопросе Кокорина внимательно надо смотреть в сторону «Спартака». Знаю, что у руководства клуба некие мысли бродили по поводу [подписания], когда у игрока закончился прошлым летом контракт и он еще был в колонии. Но у «Зенита» было право первой ночи: если «Зенит» обозначил, то никто и не полез», – рассказал Короткин.
- Футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
- Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.