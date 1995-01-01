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    Журналист Короткин: «Летом в «Спартаке» бродили мысли по поводу подписания Кокорина»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что «Спартак» летом допускал вариант подписания форварда «Зенита» Александра Кокорина. В январе игрока арендовал «Сочи», но нападающий не захотел туда переходить.

    «В вопросе Кокорина внимательно надо смотреть в сторону «Спартака». Знаю, что у руководства клуба некие мысли бродили по поводу [подписания], когда у игрока закончился прошлым летом контракт и он еще был в колонии. Но у «Зенита» было право первой ночи: если «Зенит» обозначил, то никто и не полез», – рассказал Короткин.

    • Футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
    • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 01:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +905

      Hektor 84 1 час назад

      Очередная брехня от Короткина. Главный среди брехунов, опережает Аланазарова, Конова и Карпова.

      -1
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      Рейтинг: +20797

      VVM1964 1 час назад

      "У «Зенита» было право первой ночи" - вот вот и она затянулась , пока во все дыры не оттрахают не отпустят (((((((
      p.s. А на счет мыслей в Спартаке - так не надо юмор всерьез воспринимать .

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