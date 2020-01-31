Журналист Короткин: «Летом в «Спартаке» бродили мысли по поводу подписания Кокорина»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что «Спартак» летом допускал вариант подписания форварда «Зенита» Александра Кокорина. В январе игрока арендовал «Сочи», но нападающий не захотел туда переходить.

«В вопросе Кокорина внимательно надо смотреть в сторону «Спартака». Знаю, что у руководства клуба некие мысли бродили по поводу [подписания], когда у игрока закончился прошлым летом контракт и он еще был в колонии. Но у «Зенита» было право первой ночи: если «Зенит» обозначил, то никто и не полез», – рассказал Короткин.