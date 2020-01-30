«Лион» купил за 20 миллионов бразильца Гимараеша

«Лион» объявил о приобретении полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Бруно Гимараеша.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также бразильский клуб получит 20 процентов от будущей перепродажи игрока.

22-летний хавбек заключил с «Лионом» контракт до июня 2024 года.

Гимараеш выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2017 года.

В его активе 84 матча, семь голов и пять ассистов.

За сборную Бразилии футболист пока не дебютировал.