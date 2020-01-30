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«Лион» купил за 20 миллионов бразильца Гимараеша

30 января 2020, 11:34

«Лион» объявил о приобретении полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Бруно Гимараеша.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также бразильский клуб получит 20 процентов от будущей перепродажи игрока.

22-летний хавбек заключил с «Лионом» контракт до июня 2024 года.

  • Гимараеш выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2017 года.
  • В его активе 84 матча, семь голов и пять ассистов.
  • За сборную Бразилии футболист пока не дебютировал.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Лиона»
Франция. Лига 1 Лион Атлетико Паранаэнсе
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