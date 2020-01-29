«Лион» купил за 20 миллионов бразильца Гимараеша

«Лион» объявил о приобретении полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Бруно Гимараеша.
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также бразильский клуб получит 20 процентов от будущей перепродажи игрока.
22-летний хавбек заключил с «Лионом» контракт до июня 2024 года.
- Гимараеш выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2017 года.
- В его активе 84 матча, семь голов и пять ассистов.
- За сборную Бразилии футболист пока не дебютировал.
Bruno Guimaraes à l’OL jusqu’en 2024 !Communiqué https://t.co/4pVgUhqgZL pic.twitter.com/cdQcDJEEuf— Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2020