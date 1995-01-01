Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Кононов может возглавить сборную Азербайджана

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана рассматривает кандидатуру Олега Кононова на пост главного тренера национальной сборной.

    По информации Azerisport, 53-летний специалист попал в расширенный список из 32 претендентов на должность.

    Впрочем, сам тренер данную информацию не подтвердил: «Ничего об этом не знаю. Спасибо за информацию. Извините, интервью не даю».

    • В сентябре 2019 года Кононов покинул «Спартак».
    • Ранее сообщалось, что его приглашает на пост главного тренера латвийская «Рига».

    Источник: Azerisport

    Новостной сайт о спорте в Азебайджане. Запущен в ноябре 2006 года. На страницу ресурса в Facebook подписаны почти 20 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75303
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru