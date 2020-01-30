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Кононов может возглавить сборную Азербайджана

30 января 2020, 09:28
4

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана рассматривает кандидатуру Олега Кононова на пост главного тренера национальной сборной.

По информации Azerisport, 53-летний специалист попал в расширенный список из 32 претендентов на должность.

Впрочем, сам тренер данную информацию не подтвердил: «Ничего об этом не знаю. Спасибо за информацию. Извините, интервью не даю».

  • В сентябре 2019 года Кононов покинул «Спартак».
  • Ранее сообщалось, что его приглашает на пост главного тренера латвийская «Рига».

Источник: Azerisport

Новостной сайт о спорте в Азебайджане. Запущен в ноябре 2006 года. На страницу ресурса в Facebook подписаны почти 20 тысяч человек.

Европа Азербайджан Кононов Олег
Комментарии (4)
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klim2m
1580368692
А еще может возглавить ------------------------------( нужное вставить )
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Кузьмич на трибуне
1580374073
Удачи Олег.
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RJM555
1580377202
Я бы Рахимова взял, он и менталитет южный знает и тренер классный если конечно согласится.
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sanyadorofeev
1580379662
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog
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