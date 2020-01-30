Кононов может возглавить сборную Азербайджана

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана рассматривает кандидатуру Олега Кононова на пост главного тренера национальной сборной.
По информации Azerisport, 53-летний специалист попал в расширенный список из 32 претендентов на должность.
Впрочем, сам тренер данную информацию не подтвердил: «Ничего об этом не знаю. Спасибо за информацию. Извините, интервью не даю».
Источник: Azerisport
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