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«Уфа» выдвинула Прядкина на пост президента РПЛ

29 января 2020, 16:48

«Уфа» выдвинула действующего президента РПЛ Сергея Прядкина на выборы главы лиги.

«Ничего страшного не произошло, нам указали на определенные моменты — они будут устранены. Как считал РФС, у нас были допущены определенные ошибки. Это рабочий момент», – заявил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

  • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
  • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Прядкина.
  • РФС потребовал заново провести выборы, РПЛ признала претензии футбольного союза.

Кикнадзе: «РПЛ приняла замечания, которые предложил РФС. 17 марта – выборы главы лиги»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа Прядкин Сергей Газизов Шамиль
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