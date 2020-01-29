«Уфа» выдвинула Прядкина на пост президента РПЛ

«Уфа» выдвинула действующего президента РПЛ Сергея Прядкина на выборы главы лиги.

«Ничего страшного не произошло, нам указали на определенные моменты — они будут устранены. Как считал РФС, у нас были допущены определенные ошибки. Это рабочий момент», – заявил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.

Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Прядкина.

РФС потребовал заново провести выборы, РПЛ признала претензии футбольного союза.

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