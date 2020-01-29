«Уфа» выдвинула Прядкина на пост президента РПЛ

«Уфа» выдвинула действующего президента РПЛ Сергея Прядкина на выборы главы лиги.
«Ничего страшного не произошло, нам указали на определенные моменты — они будут устранены. Как считал РФС, у нас были допущены определенные ошибки. Это рабочий момент», – заявил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.
- Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
- Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Прядкина.
- РФС потребовал заново провести выборы, РПЛ признала претензии футбольного союза.
Кикнадзе: «РПЛ приняла замечания, которые предложил РФС. 17 марта – выборы главы лиги»
Источник: ТАСС