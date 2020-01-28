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    «Барселона» может подписать нападающего «Аякса» Тадича

    «Барселона» ведет переговоры о приобретении форварда «Аякса» Душана Тадича.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонский клуб переключил внимание на 31-летнего серба из-за сложностей с подписанием нападающего «Валенсии» Родриго.

    Сообщается, что агент Тадича готов в среду вылететь в Испанию для обсуждения с «Барсой условий сделки.

    • Рыночная стоимость футболиста – 25 миллионов евро.
    • За «Аякс» Тадич выступает с лета 2018 года.
    • За полтора сезона он провел 89 матчей, забил 50 голов и сделал 45 ассистов.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    28.01.2020 23:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9225

      Cules2013 9 минут назад

      а смысл? на основу не тянет, а для лавочника на 1-2 года уже староват, и не дешёвый. Пусть радует болельщиков Аякса, там он на своём месте

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