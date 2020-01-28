«Барселона» может подписать нападающего «Аякса» Тадича

«Барселона» ведет переговоры о приобретении форварда «Аякса» Душана Тадича.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонский клуб переключил внимание на 31-летнего серба из-за сложностей с подписанием нападающего «Валенсии» Родриго.
Сообщается, что агент Тадича готов в среду вылететь в Испанию для обсуждения с «Барсой условий сделки.
- Рыночная стоимость футболиста – 25 миллионов евро.
- За «Аякс» Тадич выступает с лета 2018 года.
- За полтора сезона он провел 89 матчей, забил 50 голов и сделал 45 ассистов.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио