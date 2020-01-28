«Барселона» может подписать нападающего «Аякса» Тадича

«Барселона» ведет переговоры о приобретении форварда «Аякса» Душана Тадича.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонский клуб переключил внимание на 31-летнего серба из-за сложностей с подписанием нападающего «Валенсии» Родриго.

Сообщается, что агент Тадича готов в среду вылететь в Испанию для обсуждения с «Барсой условий сделки.