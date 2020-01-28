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«Барселона» может подписать нападающего «Аякса» Тадича

28 января 2020, 23:41
10

«Барселона» ведет переговоры о приобретении форварда «Аякса» Душана Тадича.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонский клуб переключил внимание на 31-летнего серба из-за сложностей с подписанием нападающего «Валенсии» Родриго.

Сообщается, что агент Тадича готов в среду вылететь в Испанию для обсуждения с «Барсой условий сделки.

  • Рыночная стоимость футболиста – 25 миллионов евро.
  • За «Аякс» Тадич выступает с лета 2018 года.
  • За полтора сезона он провел 89 матчей, забил 50 голов и сделал 45 ассистов.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Испания. Примера Голландия. Эредивизие Барселона Аякс Тадич Душан
Комментарии (10)
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Cules2013
1580247330
а смысл? на основу не тянет, а для лавочника на 1-2 года уже староват, и не дешёвый. Пусть радует болельщиков Аякса, там он на своём месте
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lkha.dmitriyev
1580256995
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://ur-l.ru/zevs
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rens4
1580278884
Лучше чем Обамеянг!
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Rus9I
1580285427
Тадич, это не уровень Барсы. При всем уважении к футболисту. Получится покупка, ради покупки.
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